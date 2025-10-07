ФИФА дисквалифицировала лидера Украины за несколько часов до поединка с Испанией на ЧМ U-20

Формальное решение против Украины

Синчук получил две желтые карточки в первых двух матчах группового этапа турнира - с Южной Кореей и Панамой. Из-за этого он должен был пропустить следующий матч, что и произошло в поединке 3-го тура с Парагваем.

Однако за несколько часов до матча 1/8 финала Украина - Испания, ФИФА объявила, что дисквалификация Синчука продлена еще на один поединок.

Это решение Международная федерация объяснила формальной причиной. Во время матча Украина - Парагвай Синчук находился в технической зоне, что категорически запрещено дисквалифицированным игрокам.

Сборная Украины уже подала апелляцию, однако шансы, что ее удовлетворят - очень невысокие.

Синчук в двух матчах, в которых принимал участие на ЧМ-2025 отметился 2 забитыми мячами.