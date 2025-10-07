ФІФА дискваліфікувала лідера України за декілька годин до поєдинку з Іспанією на ЧС U-20

Формальне рішення ФІФА

Синчук отримав дві жовті картки у перших двох матчах групового етапу турніру – з Південною Кореєю та Панамою. Через це він мав пропустити наступний матч, що й сталося в поєдинку 3-го туру з Парагваєм.

Проте за декілька годин до матчу 1/8 фіналу Україна – Іспанія, ФІФА оголосила, що дискваліфікація Синчука подовжена ще на один поєдинок.

Це рішення Міжнародна федерація пояснила формальною причиною. Під час матчу Україна – Парагвай Синчук перебував у технічній зоні, що категорично заборонено дискваліфікованим гравцям.

Збірна України вже подала апеляцію, проте шанси, що її задовільнять – дуже невисокі.

Синчук у двох матчах, у яких брав участь на ЧС-2025 відзначився 2 забитими м'ячами.

Шлях України на турнірі

Підопічні Дмитра Михайленка впевнено подолали груповий етап, фінішувавши першими у квартеті B з 7 очками. Українці здолали Південну Корею (2:1), зіграли внічию з Панамою (1:1) і перемогли Парагвай (2:1).

Це дозволило команді не лише очолити групу, а й залишитися серед небагатьох учасників турніру без поразок. У 1/8 фіналу Україна гратиме проти Іспанії, яка вийшла в плей-офф з 3-го місця в групі С.

Де і коли дивитися матч

Поєдинок відбудеться 7 жовтня на арені "Еліас Фігероа Брандер" у чилійському Вальпараїсо. Початок зустрічі о 22:30 за київським часом.

Офіційним транслятором юнацького чемпіонату світу-2025 в України є "Суспільне Спорт". Пряму трансляцію поєдинку 1/8 фіналу можна буде переглянути безплатно на на телеканалі та сайті "Суспільне Спорт", а також місцевих каналах "Суспільного".