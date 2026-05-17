Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Звезда "Евровидения" из Австралии после скандала с плагиатом тронула выступлением в финале

02:56 17.05.2026 Вс
2 мин
Ирина Билык прямо спрашивала у фанов, не слышат ли они похожие ноты в треке певицы
aimg Полина Кузенко
Представительница Австралии на "Евровидении" (фото: instagram.com/deltagoodrem)
Финал "Евровидения-2026" в Вене подарил немало эмоциональных выступлений, но одним из самых обсуждаемых номеров стала заявка Австралии. Страну в этом году представляла Delta Goodrem с песней "Eclipse", которая заняла 4 место.

РБК-Украина рассказывает, чем поразило выступление Австралии и почему вокруг песни уже возникли споры.

Каким было выступление Австралии

Delta Goodrem вышла на сцену второго полуфинала с масштабной кинематографической постановкой, построенной вокруг космической тематики. Номер был наполнен звездными проекциями, эффектом затмения и сложными световыми переходами, которые создавали атмосферу "другого мира".

Песня "Eclipse" это эмоциональная поп-баллада о моменте, когда два человека настолько сильно притягиваются друг к другу, что "весь мир будто замирает".

Особый акцент в номере сделали именно на вокале Delta Goodrem. Австралийка почти не использовала сложной хореографии и сделала ставку на живое исполнение, рояль и эмоции.

Delta Goodrem на "Евровидении" (скриншоты)

Что известно о Delta Goodrem

Delta Goodrem давно имеет статус одной из крупнейших поп-звезд Австралии. Певица продала более 9 миллионов альбомов, а ее дебютная пластинка "Innocent Eyes" стала одним из самых успешных релизов в истории страны.

Свой первый контракт артистка подписала еще в 15 лет. Кроме музыки, она активно работала на телевидении, была тренером "The Voice Australia" и снималась в сериалах и мюзиклах, в частности в "Cats".

Интересно, что Австралия участвует в "Евровидении" только с 2015 года. Сначала страну пригласили как специального гостя из-за огромного интереса австралийцев к конкурсу, однако впоследствии она фактически стала постоянным участником шоу.

Выступление Австралии на "Евровидении" - видео

Скандал вокруг песни Австралии

После выступления Delta Goodrem в сети вспыхнули споры из-за возможного сходства "Eclipse" с легендарным хитом Ирина Билык "О любви".

Первыми на это обратили внимание украинские пользователи соцсетей и блогеры, которые сравнили отдельные мелодичные фрагменты композиций. Часть слушателей заявила, что песни "имеют очень знакомый мотив", другие же убеждены, что это лишь случайное совпадение.

На обсуждение даже отреагировала сама Билык. Певица коротко прокомментировала ситуацию в соцсетях, удивленно спросив: "Это как понимать?". Звезда из Австралии на скандал не реагировала.

