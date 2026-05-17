Головна » Розваги » Шоу бізнес

Зірка "Євробачення" з Австралії після скандалу з плагіатом розчулила виступом у фіналі

02:56 17.05.2026 Нд
Ірина Білик прямо питала у фанів, чи не чують вони схожі ноти у треці співачки
aimg Поліна Кузенко
Представниця Австралії на "Євробаченні" (фото: instagram.com/deltagoodrem)
Фінал "Євробачення-2026" у Відні подарував чимало емоційних виступів, але одним із найобговорюваніших номерів стала заявка Австралії. Країну цього року представляла Delta Goodrem з піснею "Eclipse", яка посіла 4 місце.

РБК-Україна розповідає, чим вразив виступ Австралії та чому навколо пісні вже виникли суперечки.

Яким був виступ Австралії

Delta Goodrem вийшла на сцену другого півфіналу з масштабною кінематографічною постановкою, побудованою навколо космічної тематики. Номер був наповнений зоряними проєкціями, ефектом затемнення та складними світловими переходами, які створювали атмосферу "іншого світу".

Пісня "Eclipse" це емоційна поп-балада про момент, коли двоє людей настільки сильно притягуються одне до одного, що "весь світ ніби завмирає".

Особливий акцент у номері зробили саме на вокалі Delta Goodrem. Австралійка майже не використовувала складної хореографії й зробила ставку на живе виконання, рояль та емоції.

Delta Goodrem на "Євробаченні" (скриншоти)

Що відомо про Delta Goodrem

Delta Goodrem давно має статус однієї з найбільших поп-зірок Австралії. Співачка продала понад 9 мільйонів альбомів, а її дебютна платівка "Innocent Eyes" стала одним із найуспішніших релізів в історії країни.

Свій перший контракт артистка підписала ще у 15 років. Окрім музики, вона активно працювала на телебаченні, була тренеркою "The Voice Australia" та знімалася у серіалах і мюзиклах, зокрема у "Cats".

Цікаво, що Австралія бере участь у "Євробаченні" лише з 2015 року. Спочатку країну запросили як спеціального гостя через шалений інтерес австралійців до конкурсу, однак згодом вона фактично стала постійним учасником шоу.

Виступ Австралії на "Євробаченні" - відео

Скандал навколо пісні Австралії

Після виступу Delta Goodrem у мережі спалахнули суперечки через можливу схожість "Eclipse" з легендарним хітом Ірина Білик "О любви".

Першими на це звернули увагу українські користувачі соцмереж та блогери, які порівняли окремі мелодійні фрагменти композицій. Частина слухачів заявила, що пісні "мають дуже знайомий мотив", інші ж переконані, що це лише випадковий збіг.

На обговорення навіть відреагувала сама Білик. Співачка коротко прокоментувала ситуацію у соцмережах, здивовано запитавши: "Це як розуміти?". Зірка з Австралії на скандал не реагувала.

