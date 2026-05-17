"Евровидение-2026": кто победил и какое место заняла Украина

В Вене состоялся 70-й песенный конкурс "Евровидение". И победителем в этом году стала Болгария.

Кто выиграл "Евровидение-2026"

Первое место заняла Болгария. Страну представила DARA с песней "Bangaranga".

Баллы от жюри

Самую высокую оценку, 12 баллов, страны получили следующим образом:

Украина от Швейцарии

Болгария от Мальты

Мальта от Украины

Румыния от Люксембурга

Мальта от Болгарии

Италия от Азербайджана

Мальта от Сан-Марино

Финляндия от Эстонии

Австралия от Израиля

Болгария от Австралии

Польша от Германии

Польша от Бельгии

Албания от Португалии

Финляндия от Швеции

Италия от Албании

Греция от Кипра

Франция от Грузии

Сербия от Монтенегро

Австралия от Армении

Израиль от Польши

Кипр от Греции

Дания от Чехии

Болгария от Дании

Норвегия от Франции

Дания от Норвегии

Бельгия от Италии

Франция от Финляндии

Франция от Великобритании

Чехия от Латвии

Греция от Сербии

Польша от Молдовы

Сербия от Хорватии

Болгария от Литвы

Австралия от Румынии

Польша от Австрии.

По результатам голосования жюри первое место получила Болгария.

Результаты голосования еврофанов

Баллы от зрителей распределились так:

Великобритания - 0 баллов

Германия - 0 баллов

Бельгия - 0 баллов

Австрия - 5 баллов

Мальта - 8 баллов

Чехия - 9 баллов

Литва - 12 баллов

Франция - 14 баллов

Швеция - 16 баллов

Польша 17 баллов

Норвегия - 19 баллов

Кипр - 34 балла

Сербия - 52 балла

Хорватия - 71 балл

Дания - 78 баллов

Албания - 85 баллов

Австралия - 122 балла

Финляндия - 138 баллов

Италия - 147 баллов

Греция - 147 баллов

Украина - 167 баллов

Молдова - 183 балла

Израиль - 220 баллов

Румыния - 232 балла

А на первом месте оказалась Болгария.

Украина на "Евровидении-2026"

Украина, которую в этом году представляла LELÉKA с песней "Ridnym", заняла 9 место.

"У этой песни есть один месседж, который можно раскрывать в двух направлениях: внутренний - для каждого человека, который это слушает, и общий - на общность нас как людей. Это ощущение, что не стоит бояться, не стоит поддакивать агрессору, не стоит убегать и думать: "А может, пронесет, а может, мы вот так вот сделаем? А может, частичку того отдадим, и агрессивное успокоится?" - рассказывала LELÉKA в интервью для "Радіо Промінь".

"Это неправильная и деструктивная позиция. Если мы так будем дальше вести себя, мир будет катиться в пропасть. Только если мы все как сообщество, европейское, мировое, осмелимся посмотреть страху в глаза, станем сильной позицией и скажем: "Нет". Ни один агрессор, кем бы он ни был, откуда он происходит, не имеет права этого делать", - добавляла певица.

Выступление LELÉKA на "Евровидении" - видео

Все победители "Евровидения" за последние 5 лет

2025 год - Австрия, JJ, "Wasted Love"

2024 год - Швейцария, Nemo - "The Code"

2023 год - Швеция, Loreen, "Tattoo"

2022 год - Украина, Kalush Orchestra, "Stefania"

2021 год - Италия, Maneskin, "Zitti e buoni"

Что известно о "Евровидении-2026"

70-й международный песенный конкурс принимала Вена. Шоу проходило на арене Wiener Stadthalle, которая уже знакома фанатам конкурса. Именно здесь проводили "Евровидение" в 2015 году после победы Кончиты Вурст.

Полуфиналы конкурса состоялись 12 и 14 мая, а большой финал - 16 мая.

Еще задолго до старта шоу вокруг "Евровидения-2026" возникло немало споров. После результатов конкурса в 2025 году часть зрителей и некоторые вещатели поставили под сомнение систему зрительского голосования. Тогда Израиль получил самую высокую поддержку от телезрителей, что вызвало волну дискуссий в сети.

Кроме того, несколько стран, среди которых Испания, Ирландия, Исландия и Нидерланды, бойкотировали конкурс из-за участия Израиля на фоне войны в Газе. Из-за масштабных споров этот вопрос даже вынесли на отдельное обсуждение Генеральной ассамблеи EBU.

Несмотря на дискуссии, "Евровидение" традиционно остается одним из самых рейтинговых музыкальных событий мира. Ежегодно конкурс смотрят сотни миллионов зрителей, а выступления участников за считанные часы набирают миллионы просмотров в соцсетях и на YouTube.