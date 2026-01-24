ua en ru
Сб, 24 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Ради здравого смысла": режиссер "Аватара" подробно объяснил, почему покинул США

Суббота 24 января 2026 16:41
UA EN RU
"Ради здравого смысла": режиссер "Аватара" подробно объяснил, почему покинул США Джеймс Кэмерон разочарован атмосферой в США (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон объяснил, почему решил окончательно покинуть США и переехать в Новую Зеландию. Причинами стали пандемия Covid-19 и атмосфера в американском обществе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом режиссер "Аватара" и "Титаника" рассказал в интервью программе "In Depth with Graham Bensinger".

Почему Кэмерон покинул США

Мысли о переезде в Новую Зеландию появились еще в 1994 году, когда он впервые посетил эту страну и влюбился в тамошний образ жизни. В 2011 году они с женой Сюзи Эмис приобрели там ферму и долгое время жили между двумя странами.

Уже после начала пандемии режиссер принял окончательное решение о будущем в США. Тогда он работал в Новой Зеландии над фильмом "Аватар: Путь воды" и был приятно удивлен тем, как страна подошла к борьбе с распространением коронавируса.

"Они ликвидировали его дважды. В третий раз, когда он появился в мутировавшей форме, он прорвался. Но, к счастью, они уже имели уровень вакцинации в 98%", - отметил Кэмерон.

&quot;Ради здравого смысла&quot;: режиссер &quot;Аватара&quot; подробно объяснил, почему покинул СШАДжеймс Кэмерон объяснил, почему покинул США (скриншот)

Он сравнил, насколько отличается американское и новозеландское общество.

"Вот почему я люблю Новую Зеландию. Люди там, в основном, в здравом уме, в отличие от Соединенных Штатов, где уровень вакцинации составлял 62% и продолжает снижаться, двигаясь в неправильном направлении", - отметил режиссер.

Что разочаровало в США

Кэмерон считает, что американское общество находится в состоянии раскола и в случае новой пандемии там бы царил хаос. Он также сравнил президентство Трампа с просмотром той же автокатастрофы.

"Где бы вы хотели жить? В месте, где верят в науку, царит здравый смысл и люди могут слаженно работать над достижением общей цели? Или в месте, где все грызутся между собой, где царит крайняя разобщенность, отворачиваются от науки и где будет царить полный хаос, если появится еще одна пандемия?" - отметил он.

Когда ведущий сказал, что США все еще остаются "прекрасным местом для жизни", Кэмерон ответил скептически.

"Правда?" - сказал он.

Режиссер "Аватара" добавил, его привлекает не красота Новой Зеландии, а именно "здравый смысл", который он может себе там обеспечить.


Как известно, Кэмерон получил гражданство Новой Зеландии в августе 2025 года. У него также есть канадский паспорт по рождению.

Режиссер - не единственная знаменитость, которая уехала из США из-за политических перемен. Ранее мы писали, кто из звезд Голливуда покинул страну и получил новое гражданство.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Россияне повредили фабрику Roshen в Киеве: что известно
Россияне повредили фабрику Roshen в Киеве: что известно
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов