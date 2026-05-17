"Євробачення-2026": хто переміг та яке місце посіла Україна

У Відні відбувся 70-й пісенний конкурс "Євробачення". І переможцем цього року стала Болгарія.

Що відомо про переможця та яке місце посіла наша країна, розповідає РБК-Україна .

Хто виграв "Євробачення-2026"

Перше місце посіла Болгарія. Країну представила DARA з піснею "Bangaranga".

Бали від журі

Найвищу оцінку, 12 балів, країни отримали наступним чином:

Україна від Швейцарії

Болгарія від Мальти

Мальта від України

Румунія від Люксембурга

Мальта від Болгарії

Італія від Азербайджану

Мальта від Сан-Марино

Фінляндія від Естонії

Австралія від Ізраїля

Болгарія від Австралії

Польща від Німеччини

Польща від Бельгії

Албанія від Португалії

Фінляндія від Швеції

Італія від Албанії

Греція від Кіпру

Франція від Грузії

Сербія від Монтенегро

Австралія від Вірменії

Ізраїль від Польщі

Кіпр від Греції

Данія від Чехії

Болгарія від Данії

Норвегія від Франції

Данія від Норвегії

Бельгія від Італії

Франція від Фінляндії

Франція від Великої Британії

Чехія від Латвії

Греція від Сербії

Польща від Молдови

Сербія від Хорватії

Болгарія від Литви

Австралія від Румунії

Польща від Австрії.

За результатами голосування журі перше місце отримала Болгарія.

Результати голосування журі (скриншот)

Результати голосування єврофанів

Бали від глядачів розподілилися так:

Велика Британія - 0 балів

Німеччина - 0 балів

Бельгія - 0 балів

Австрія - 5 балів

Мальта - 8 балів

Чехія - 9 балів

Литва - 12 балів

Франція - 14 балів

Швеція - 16 балів

Польща 17 балів

Норвегія - 19 балів

Кіпр - 34 бали

Сербія - 52 бали

Хорватія - 71 бал

Данія - 78 балів

Албанія - 85 балів

Австралія - 122 бали

Фінляндія - 138 балів

Італія - 147 балів

Греція - 147 балів

Україна - 167 балів

Молдова - 183 бали

Ізраїль - 220 балів

Румунія - 232 бали

А на першому місці опинилася Болгарія.

Результати голосування (скриншот)

Україна на "Євробаченні-2026"

Україна, яку цього року представляла LELÉKA з піснею "Ridnym", посіла 9 місце.

"У цієї пісні є один меседж, який можна розкривати у два напрями: внутрішній - для кожної людини, яка це слухає, і загально - на спільність нас як людей. Це відчуття, що не варто боятися, не варто підтакувати агресору, не варто тікати і думати: "А може, пронесе, а може, ми отак-от зробимо? А може, частинку того віддамо, і агресивне заспокоїться?" - розповідала LELÉKA в інтерв'ю для "Радіо Промінь".

"Це неправильна й деструктивна позиція. Якщо ми так будемо далі поводитися, світ котитиметься в прірву. Тільки якщо ми всі як спільнота, європейська, світова, наважимося подивитися страхові в очі, станемо сильною позицією і скажемо: "Ні". Жоден агресор, хай ким він є, звідки він походить, не має права цього робити", - додавала співачка.

Виступ LELÉKA на "Євробаченні" - відео

Всі переможці "Євробачення" за останні 5 років

2025 рік - Австрія, JJ, "Wasted Love"

2024 рік - Швейцарія, Nemo - "The Code"

2023 рік - Швеція, Loreen, "Tattoo"

2022 рік - Україна, Kalush Orchestra, "Stefania"

2021 рік - Італія, Maneskin, "Zitti e buoni"

Що відомо про "Євробачення-2026"

70-й міжнародний пісенний конкурс приймав Відень. Шоу відбувалося на арені Wiener Stadthalle, яка вже знайома фанатам конкурсу. Саме тут проводили "Євробачення" у 2015 році після перемоги Кончіти Вурст.

Півфінали конкурсу відбулися 12 та 14 травня, а великий фінал - 16 травня.

Ще задовго до старту шоу навколо "Євробачення-2026" виникло чимало суперечок. Після результатів конкурсу у 2025 році частина глядачів та деякі мовники поставили під сумнів систему глядацького голосування. Тоді Ізраїль отримав найвищу підтримку від телеглядачів, що викликало хвилю дискусій у мережі.

Крім того, кілька країн, серед яких Іспанія, Ірландія, Ісландія та Нідерланди, бойкотували конкурс через участь Ізраїлю на тлі війни у Газі. Через масштабні суперечки це питання навіть винесли на окреме обговорення Генеральної асамблеї EBU.

Попри дискусії, "Євробачення" традиційно залишається однією з найрейтинговіших музичних подій світу. Щороку конкурс дивляться сотні мільйонів глядачів, а виступи учасників за лічені години набирають мільйони переглядів у соцмережах та на YouTube.