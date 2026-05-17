"Євробачення-2026": хто переміг та яке місце посіла Україна
У Відні відбувся 70-й пісенний конкурс "Євробачення". І переможцем цього року стала Болгарія.
Що відомо про переможця та яке місце посіла наша країна, розповідає РБК-Україна.
Хто виграв "Євробачення-2026"
Перше місце посіла Болгарія. Країну представила DARA з піснею "Bangaranga".
Бали від журі
Найвищу оцінку, 12 балів, країни отримали наступним чином:
- Україна від Швейцарії
- Болгарія від Мальти
- Мальта від України
- Румунія від Люксембурга
- Мальта від Болгарії
- Італія від Азербайджану
- Мальта від Сан-Марино
- Фінляндія від Естонії
- Австралія від Ізраїля
- Болгарія від Австралії
- Польща від Німеччини
- Польща від Бельгії
- Албанія від Португалії
- Фінляндія від Швеції
- Італія від Албанії
- Греція від Кіпру
- Франція від Грузії
- Сербія від Монтенегро
- Австралія від Вірменії
- Ізраїль від Польщі
- Кіпр від Греції
- Данія від Чехії
- Болгарія від Данії
- Норвегія від Франції
- Данія від Норвегії
- Бельгія від Італії
- Франція від Фінляндії
- Франція від Великої Британії
- Чехія від Латвії
- Греція від Сербії
- Польща від Молдови
- Сербія від Хорватії
- Болгарія від Литви
- Австралія від Румунії
- Польща від Австрії.
За результатами голосування журі перше місце отримала Болгарія.
Результати голосування журі (скриншот)
Результати голосування єврофанів
Бали від глядачів розподілилися так:
- Велика Британія - 0 балів
- Німеччина - 0 балів
- Бельгія - 0 балів
- Австрія - 5 балів
- Мальта - 8 балів
- Чехія - 9 балів
- Литва - 12 балів
- Франція - 14 балів
- Швеція - 16 балів
- Польща 17 балів
- Норвегія - 19 балів
- Кіпр - 34 бали
- Сербія - 52 бали
- Хорватія - 71 бал
- Данія - 78 балів
- Албанія - 85 балів
- Австралія - 122 бали
- Фінляндія - 138 балів
- Італія - 147 балів
- Греція - 147 балів
- Україна - 167 балів
- Молдова - 183 бали
- Ізраїль - 220 балів
- Румунія - 232 бали
А на першому місці опинилася Болгарія.
Результати голосування (скриншот)
Україна на "Євробаченні-2026"
Україна, яку цього року представляла LELÉKA з піснею "Ridnym", посіла 9 місце.
"У цієї пісні є один меседж, який можна розкривати у два напрями: внутрішній - для кожної людини, яка це слухає, і загально - на спільність нас як людей. Це відчуття, що не варто боятися, не варто підтакувати агресору, не варто тікати і думати: "А може, пронесе, а може, ми отак-от зробимо? А може, частинку того віддамо, і агресивне заспокоїться?" - розповідала LELÉKA в інтерв'ю для "Радіо Промінь".
"Це неправильна й деструктивна позиція. Якщо ми так будемо далі поводитися, світ котитиметься в прірву. Тільки якщо ми всі як спільнота, європейська, світова, наважимося подивитися страхові в очі, станемо сильною позицією і скажемо: "Ні". Жоден агресор, хай ким він є, звідки він походить, не має права цього робити", - додавала співачка.
Виступ LELÉKA на "Євробаченні" - відео
Всі переможці "Євробачення" за останні 5 років
2025 рік - Австрія, JJ, "Wasted Love"
2024 рік - Швейцарія, Nemo - "The Code"
2023 рік - Швеція, Loreen, "Tattoo"
2022 рік - Україна, Kalush Orchestra, "Stefania"
2021 рік - Італія, Maneskin, "Zitti e buoni"
Що відомо про "Євробачення-2026"
70-й міжнародний пісенний конкурс приймав Відень. Шоу відбувалося на арені Wiener Stadthalle, яка вже знайома фанатам конкурсу. Саме тут проводили "Євробачення" у 2015 році після перемоги Кончіти Вурст.
Півфінали конкурсу відбулися 12 та 14 травня, а великий фінал - 16 травня.
Ще задовго до старту шоу навколо "Євробачення-2026" виникло чимало суперечок. Після результатів конкурсу у 2025 році частина глядачів та деякі мовники поставили під сумнів систему глядацького голосування. Тоді Ізраїль отримав найвищу підтримку від телеглядачів, що викликало хвилю дискусій у мережі.
Крім того, кілька країн, серед яких Іспанія, Ірландія, Ісландія та Нідерланди, бойкотували конкурс через участь Ізраїлю на тлі війни у Газі. Через масштабні суперечки це питання навіть винесли на окреме обговорення Генеральної асамблеї EBU.
Попри дискусії, "Євробачення" традиційно залишається однією з найрейтинговіших музичних подій світу. Щороку конкурс дивляться сотні мільйонів глядачів, а виступи учасників за лічені години набирають мільйони переглядів у соцмережах та на YouTube.