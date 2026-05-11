"Евровидение-2026": где смотреть и кто будет петь в первом полуфинале
Уже завтра, 12 мая, стартует первый полуфинал "Евровидения-2026". В этом году международный песенный конкурс принимает Австрия - шоу проходит в Вене на легендарной арене Wiener Stadthalle.
РБК-Украина рассказывает, где смотреть первый полуфинал и кто выступит на сцене.
Где и во сколько смотреть "Евровидение-2026"
Полуфиналы и гранд-финал конкурса состоятся 12, 14 и 16 мая. Все шоу стартуют в 22:00 по киевскому времени.
Посмотреть трансляцию можно:
- на сайте "Суспільне Євробачення";
- в эфире телеканала "Суспільне Культура";
- на официальном YouTube-канале Eurovision Song Contest;
- послушать на "Радио Проминь".
Предшоу будут стартовать в 21:30.
Комментировать конкурс традиционно будет Тимур Мирошниченко. В первом полуфинале к нему присоединится Василий Байдак, во втором - Светлана Тарабарова, а в финале - Alyona Alyona.
Представительница Украины Leléka завтра на сцену не выйдет. Украина выступит во втором полуфинале, который состоится 14 мая.
Певица будет петь под 12 номером.
Кто выступит в первом полуфинале
Открывать шоу будет представитель Молдовы Satoshi с песней "Viva, Moldova!", а завершать выступления будет сербская группа LAVINA.
Также именно в первом полуфинале выступит один из главных фаворитов букмекеров - Финляндия.
Порядок выступлений стран на "Евровидении-2026" (фото: instagram.com/eurovision)
Порядок выступлений:
- Молдова: Satoshi - Viva, Moldova!
- Швеция: FELICIA - My System
- Хорватия: LELEK - Andromeda
- Греция: Akylas - Ferto П
- Португалия: Bandidos do Cante - Rosa
- Грузия: Bzikebi - On Replay
- Финляндия: Linda Lampenius & Pete Parkkonen - Liekinheitin
- Черногория: Tamara Živković - Nova zora
- Эстония: Vanilla Ninja - Too Epic To Be True
- Израиль: Noam Bettan - Michelle
- Бельгия: Essyla - Dancing on the Ice
- Литва: Lion Ceccah - Sólo quiero más
- Сан-Марино: Senhit - Superstar
- Польша: Alicja - Pray
- Сербия: LAVINA - Kraj mene
Также в первом полуфинале будут голосовать и выступать вне конкурса представители Италии и Германии, которые автоматически проходят в финал как страны "большой пятерки".