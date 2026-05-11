"Евровидение-2026": где смотреть и кто будет петь в первом полуфинале

16:34 11.05.2026 Пн
2 мин
На сцену выйдут представители 15 стран, а Украина выступит во втором полуфинале
aimg Иванна Пашкевич
"Евровидение-2026": где смотреть и кто будет петь в первом полуфинале Где смотреть первый полуфинал "Евровидения-2026" и порядок выступлений стран (фото: Getty Images)
Уже завтра, 12 мая, стартует первый полуфинал "Евровидения-2026". В этом году международный песенный конкурс принимает Австрия - шоу проходит в Вене на легендарной арене Wiener Stadthalle.

РБК-Украина рассказывает, где смотреть первый полуфинал и кто выступит на сцене.

Где и во сколько смотреть "Евровидение-2026"

Полуфиналы и гранд-финал конкурса состоятся 12, 14 и 16 мая. Все шоу стартуют в 22:00 по киевскому времени.

Посмотреть трансляцию можно:

  • на сайте "Суспільне Євробачення";
  • в эфире телеканала "Суспільне Культура";
  • на официальном YouTube-канале Eurovision Song Contest;
  • послушать на "Радио Проминь".

Предшоу будут стартовать в 21:30.

Комментировать конкурс традиционно будет Тимур Мирошниченко. В первом полуфинале к нему присоединится Василий Байдак, во втором - Светлана Тарабарова, а в финале - Alyona Alyona.

Представительница Украины Leléka завтра на сцену не выйдет. Украина выступит во втором полуфинале, который состоится 14 мая.

Певица будет петь под 12 номером.

Кто выступит в первом полуфинале

Открывать шоу будет представитель Молдовы Satoshi с песней "Viva, Moldova!", а завершать выступления будет сербская группа LAVINA.

Также именно в первом полуфинале выступит один из главных фаворитов букмекеров - Финляндия.

"Евровидение-2026": Порядок выступлений стран на "Евровидении-2026" (фото: instagram.com/eurovision)

Порядок выступлений:

  1. Молдова: Satoshi - Viva, Moldova!
  2. Швеция: FELICIA - My System
  3. Хорватия: LELEK - Andromeda
  4. Греция: Akylas - Ferto П
  5. Португалия: Bandidos do Cante - Rosa
  6. Грузия: Bzikebi - On Replay
  7. Финляндия: Linda Lampenius & Pete Parkkonen - Liekinheitin
  8. Черногория: Tamara Živković - Nova zora
  9. Эстония: Vanilla Ninja - Too Epic To Be True
  10. Израиль: Noam Bettan - Michelle
  11. Бельгия: Essyla - Dancing on the Ice
  12. Литва: Lion Ceccah - Sólo quiero más
  13. Сан-Марино: Senhit - Superstar
  14. Польша: Alicja - Pray
  15. Сербия: LAVINA - Kraj mene

Также в первом полуфинале будут голосовать и выступать вне конкурса представители Италии и Германии, которые автоматически проходят в финал как страны "большой пятерки".

