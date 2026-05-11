"Євробачення-2026": де дивитись і хто співатиме у першому півфіналі
Уже завтра, 12 травня, стартує перший півфінал “Євробачення-2026”. Цьогоріч міжнародний пісенний конкурс приймає Австрія - шоу проходить у Відні на легендарній арені Wiener Stadthalle.
РБК-Україна розповідає, де дивитися перший півфінал та хто виступить на сцені.
Де та о котрій дивитися "Євробачення-2026"
Півфінали та гранд-фінал конкурсу відбудуться 12, 14 та 16 травня. Усі шоу стартують о 22:00 за київським часом.
Подивитися трансляцію можна:
- на сайті "Суспільне Євробачення";
- в ефірі телеканалу "Суспільне Культура";
- на офіційному YouTube-каналі Eurovision Song Contest;
- послухати на "Радіо Промінь".
Передшоу стартуватимуть о 21:30.
Коментуватиме конкурс традиційно Тімур Мірошниченко. У першому півфіналі до нього приєднається Василь Байдак, у другому - Світлана Тарабарова, а у фіналі - Alyona Alyona.
Представниця України Leléka завтра на сцену не вийде. Україна виступить у другому півфіналі, який відбудеться 14 травня.
Співачка співатиме під 12 номером.
Хто виступить у першому півфіналі
Відкриватиме шоу представник Молдови Satoshi з піснею "Viva, Moldova!", а завершуватиме виступи сербський гурт LAVINA.
Також саме у першому півфіналі виступить один із головних фаворитів букмекерів - Фінляндія.
Порядок виступів країн на "Євробаченні-2026" (фото: instagram.com/eurovision)
Порядок виступів:
- Молдова: Satoshi - Viva, Moldova!
- Швеція: FELICIA - My System
- Хорватія: LELEK - Andromeda
- Греція: Akylas - Ferto П
- Португалія: Bandidos do Cante - Rosa
- Грузія: Bzikebi - On Replay
- Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen - Liekinheitin
- Чорногорія: Tamara Živković - Nova zora
- Естонія: Vanilla Ninja - Too Epic To Be True
- Ізраїль: Noam Bettan - Michelle
- Бельгія: Essyla - Dancing on the Ice
- Литва: Lion Ceccah - Sólo quiero más
- Сан-Марино: Senhit - Superstar
- Польща: Alicja - Pray
- Сербія: LAVINA - Kraj mene
Також у першому півфіналі голосуватимуть і виступатимуть поза конкурсом представники Італії та Німеччини, які автоматично проходять до фіналу як країни "великої п’ятірки".