"Євробачення-2026": де дивитись і хто співатиме у першому півфіналі

16:34 11.05.2026 Пн
На сцену вийдуть представники 15 країн, а Україна виступить у другому півфіналі
aimg Іванна Пашкевич
"Євробачення-2026": де дивитись і хто співатиме у першому півфіналі (фото: Getty Images)
Уже завтра, 12 травня, стартує перший півфінал “Євробачення-2026”. Цьогоріч міжнародний пісенний конкурс приймає Австрія - шоу проходить у Відні на легендарній арені Wiener Stadthalle.

РБК-Україна розповідає, де дивитися перший півфінал та хто виступить на сцені.

Де та о котрій дивитися "Євробачення-2026"

Півфінали та гранд-фінал конкурсу відбудуться 12, 14 та 16 травня. Усі шоу стартують о 22:00 за київським часом.

Подивитися трансляцію можна:

  • на сайті "Суспільне Євробачення";
  • в ефірі телеканалу "Суспільне Культура";
  • на офіційному YouTube-каналі Eurovision Song Contest;
  • послухати на "Радіо Промінь".

Передшоу стартуватимуть о 21:30.

Коментуватиме конкурс традиційно Тімур Мірошниченко. У першому півфіналі до нього приєднається Василь Байдак, у другому - Світлана Тарабарова, а у фіналі - Alyona Alyona.

Представниця України Leléka завтра на сцену не вийде. Україна виступить у другому півфіналі, який відбудеться 14 травня.

Співачка співатиме під 12 номером.

Хто виступить у першому півфіналі

Відкриватиме шоу представник Молдови Satoshi з піснею "Viva, Moldova!", а завершуватиме виступи сербський гурт LAVINA.

Також саме у першому півфіналі виступить один із головних фаворитів букмекерів - Фінляндія.

Порядок виступів країн на "Євробаченні-2026" (фото: instagram.com/eurovision)

Порядок виступів:

  1. Молдова: Satoshi - Viva, Moldova!
  2. Швеція: FELICIA - My System
  3. Хорватія: LELEK - Andromeda
  4. Греція: Akylas - Ferto П
  5. Португалія: Bandidos do Cante - Rosa
  6. Грузія: Bzikebi - On Replay
  7. Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen - Liekinheitin
  8. Чорногорія: Tamara Živković - Nova zora
  9. Естонія: Vanilla Ninja - Too Epic To Be True
  10. Ізраїль: Noam Bettan - Michelle
  11. Бельгія: Essyla - Dancing on the Ice
  12. Литва: Lion Ceccah - Sólo quiero más
  13. Сан-Марино: Senhit - Superstar
  14. Польща: Alicja - Pray
  15. Сербія: LAVINA - Kraj mene

Також у першому півфіналі голосуватимуть і виступатимуть поза конкурсом представники Італії та Німеччини, які автоматично проходять до фіналу як країни "великої п’ятірки".

Україна спільно з Німеччиною запустить програму Brave Germany
