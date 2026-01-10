ua en ru
"Как это тяжело": беременная Алина Гросу впервые рассказала о своем состоянии

Суббота 10 января 2026 16:29
UA EN RU
"Как это тяжело": беременная Алина Гросу впервые рассказала о своем состоянии Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Певица Алина Гросу впервые поделилась личными переживаниями во время беременности. Она откровенно рассказала о своем эмоциональном состоянии и изменениях в пищевых привычках.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующее откровение артистка сделала в Instagram.

Что сказала Алина Гросу о своей беременности

Артистка, которая впервые станет мамой, поделилась самочувствием в сториз. Она призналась подписчикам, что счастлива, но очень волнуется.

"Девочки, кто бы мне раньше сказал, как это тяжело. Я чувствую себя чупа-чупсом, но счастливым чупа-чупсом. Если танцев или драки в животе нет полчаса - я уже пакую чемоданы к врачу. Тревожно за все, я даже не говорю за новости. Абсолютно за все. Эмоциональность через край", - сообщила она.

По словам певицы, беременность сопровождается постоянными изменениями настроения и желаниями в еде.

"Есть хочется - крыша едет. Хочу хлеба, лимонов и медовик. И на диету хочу", - добавила она.

&quot;Как это тяжело&quot;: беременная Алина Гросу впервые рассказала о своем состоянииАлина Гросу впервые о состоянии во время беременности (скриншот)

Как Гросу сообщила о беременности

В новом клипе на песню "Жить на полную" она впервые появляется с округлившимся животиком, а также в компании возлюбленного, лицо которого скрыла от публики.

Изначально премьера видеоработы была перенесена на 12 января, но в итоге певица решила обнародовать релиз раньше. Здесь она предстает в зимних образах и вдохновлена от изменений в личной жизни.


Кроме этого, певица сделала романтическое заявление о своих отношениях.

"А еще, я давно хотела вам сказать. Любовь, которая ломает лед, не исчезает тихо и бесследно", - написала она.

&quot;Как это тяжело&quot;: беременная Алина Гросу впервые рассказала о своем состоянииАлина Гросу высказалась о своем браке (скриншот)

Что известно о личной жизни Гросу

Напомним, в марте 2024 года звезда сообщила о второй свадьбе. Тогда она опубликовала свадебные фото, на которых скрыла лицо избранника.

В то же время в сети начали предполагать, что ее мужем может быть российский актер Роман Полянский, с которым она встречалась еще до начала полномасштабного вторжения. Позже пару заметили на мероприятии в США, что лишь подтвердило догадки. Сама артистка предпочитает держать личность избранника в тайне.

