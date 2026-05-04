Эпоха Усика завершилась? Названо имя нового лучшего боксера планеты

Авторитетное издание The Ring обновило список лучших бойцов планеты независимо от весовой категории. Украинский чемпион Александр Усик больше не возглавляет рейтинг P4P, уступив лидерство японцу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт Ring Magazine в соцсети Instagram .

Японец Наоя Иноуэ стал новым лидером P4P

Легендарный журнал The Ring представил актуальную версию рейтинга Pound for Pound (P4P) по состоянию на 4 мая.

По результатам последних поединков, на вершину мирового бокса поднялся представитель Японии Наоя Иноуэ.

Абсолютный чемпион во втором легчайшем весе сумел обойти Александра Усика благодаря успешной защите титулов в бою против Дзунто Накатани, которого он одолел по решению судей.

Напомним, что статус лучшего боксера мира Усик удерживал после исторического триумфа над Тайсоном Фьюри.

Однако пересмотр позиций экспертами издания сместил украинца на вторую строчку мировой классификации.

Прогресс Бенавидеса и изменения в первой десятке

Кроме смены лидера, существенного рывка в табели о рангах добился американец Давид Бенавидес.

Его эффектная победа над Гильберто Рамиресом позволила боксеру улучшить свое положение сразу на два пункта.

Сейчас он замыкает пятерку сильнейших мастеров кожаной перчатки.

Замыкает тройку лидеров представитель США Шакур Стивенсон.

При составлении списка специалисты The Ring традиционно учитывали не только количество титулов, но и уровень оппозиции, техническое мастерство и профессиональные рекорды спортсменов.

Полный список топ - 10 боксеров по версии The Ring:

Наоя Иноуэ Александр Усик Шакур Стивенсон Джесси Родригес Давид Бенавидес Дмитрий Бивол Дзунто Накатани Девин Хейни Оскар Колласо Эмануэль Наваррете

Следующее испытание для Александра Усика запланировано на 23 мая.

Украинский обладатель поясов WBA, WBC и IBF выйдет в ринг в Египте против представителя Нидерландов Рико Верховена, где будет защищать свой титул по версии WBC.