Энтони Джошуа публично вызвал на бой Тайсона Фьюри после победы над Джейком Полом

Суббота 20 декабря 2025 07:48
Энтони Джошуа публично вызвал на бой Тайсона Фьюри после победы над Джейком Полом Энтони Джошуа (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Бывший лидер супертяжелого веса Энтони Джошуа официально объявил о возвращении в большую игру. После успешного выступления в поединке против американца Джейка Пола, британский боксер публично вызвал на бой Тайсона Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию поединка.

Возвращение после паузы и победа над Полом

Выход в ринг против Джейка Пола стал для Джошуа первым после 15-месячного перерыва. Последний раз "AJ" боксировал еще в сентябре прошлого года, когда потерпел болезненное поражение нокаутом от Даниэля Дюбуа.

Несмотря на длительное отсутствие и определенный скептицизм экспертов, британец сумел продемонстрировать уверенную форму.

По словам самого боксера, поединок позволил ему "сбросить ржавчину", которая накопилась за время простоя.

"Мы старались, старались и еще раз старались. Да, я чувствую себя хорошо, но сегодня он наткнулся на настоящий огонь, который имел 15-месячную паузу. Мы стряхнули ржавчину, и я уже не могу дождаться, чтобы ворваться в 2026-й", - заявил Джошуа.

Джошуа признал, что процесс восстановления боевых кондиций был непростым, однако результат оправдал ожидания. Теперь спортсмен настроен максимально активно ворваться в следующий календарный год, оставив позади все неудачи прошлого сезона.

Прямой вызов "Цыганскому королю"

Сразу после финального гонга основное внимание сместилось с персоны Джейка Пола на Тайсона Фьюри.

Энтони Джошуа обратился к Фьюри с требованием прекратить разговоры в медиапространстве и доказать свою профессиональную состоятельность непосредственно в ринге.

"А если Тайсон Фьюри настолько серьезен, как сам о себе думает, и хочет опустить одеть перчатки и выйти драться с одним из самых настоящих бойцов, который принимает любой вызов - пусть выходит в ринг против меня следующим", - сказал Джошуа.

"Если ты настоящий плохой парень - не говори "AJ это, AJ то". Увидимся в ринге и поговорим кулаками", - сказал британец.

Детали мегафайта в Саудовской Аравии

Несмотря на публичную риторику, за кулисами переговорный процесс уже сдвинулся с мертвой точки. Представители обеих звезд согласовали ключевые параметры будущего столкновения.

Ожидается, что грандиозное шоу состоится в 2026 году в рамках проекта Riyadh Season при поддержке Турки Аль-Шейха.

Ситуация осложняется тем, что 37-летний Фьюри ранее заявлял о завершении карьеры после двух последовательных фиаско в боях против Александра Усика. Но, перспектива большого британского дерби заставила бы его изменить планы.

Ранее мы рассказывали, как Усик "посвятил" Джошуа в казаки.

Также читайте резонансные слова Леннокса Льюиса о предстоящем поединке между Александром Усиком и Деонтеем Уайлдером.

