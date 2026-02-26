EL Кравчук поразил признанием о дружбе с Данилко: "Знаем друг о друге все"

Певец EL Кравчук откровенно рассказал о дружбе в шоу-бизнесе. Как выяснилось, уже много лет его ближайшим товарищем является народный артист Украины Андрей Данилко.

В интервью РБК-Украина он честно признался, о чем они говорят вне сцены.

Что EL Кравчук сказал о дружбе и Данилко

Артист убежден, что настоящая дружба в украинском шоу-бизнесе существует, хотя и случается нечасто. У него немного близких людей в этой сфере, но они проверены годами.

"У меня немного таких друзей, но это постоянно. Например, Андрей Данилко - это постоянно", - признался он.

Кравчук поделился, что они часами могут говорить о личном, кино или бытовых вещах.

"О моей маме, он очень за нее волнуется. Иногда мы уходим в какую-то философию, но это бывает редко. С Данилко опасно философствовать (смеется)", - рассказал артист.

Не забывают коллеги и друзья и о творческом развитии.

"Иногда мы репетируем. Вчера рассуждали, как можно сделать, например, стадионный концерт, есть такая идея. Разговариваем обо всем, что угодно, творческие идеи", - поделился он.

EL Кравчук о шоу-бизнесе и друзьях

Секрет дружбы с Данилко

Многолетние отношения звезд строятся на понимании и полном доверии.

"Жесткая критика поведения или высказываний есть. Мы не конфликтуем, не обманываем друг друга. Есть доверие, уважение", - объяснил EL Кравчук.

"Мы знаем друг о друге все, что возможно знать, о своих семьях, о своих близких, о взглядах, о здоровье. Это обязательно нужно поддерживать", - добавил он.

Напоследок артист дал понять, что в шоу-бизнесе, как и везде в жизни, важно не количество друзей, а их качество.