Комик Яремий признался, с кем не хочет стоять в одном кадре: раньше они дружили

Воскресенье 15 февраля 2026 18:34
Тарас Яремий (фото: Новый канал)
Автор: Полина Иваненко

Комик Тарас Яремий ответил, кого среди украинских коллег считает "главным антагонистом". Оказалось, он не хотел бы оказаться в одном кадре с популярным стендапером.

Об этом комик сказал в интервью РБК-Украина.

Больше интересного: Тарас Яремий назвал топ-6 романтических фильмов

Кто не нравится стендаперу

Так, у Тараса спросили, с кем он никогда не вышел бы на одну сцену, или с кем он не хотел бы участвовать в проекте даже за большие деньги. Яремий ответил прямо.

"Мне в последнее время не нравятся высказывания Феликса Редьки. Хотя раньше я с ним дружил. Сейчас не очень хочется быть в одном кадре", - признался комик.

Кроме этого, Яремий назвал коллег, которых может считать профессионалами и даже кумирами.

"Из мировых - это Луи Си Кей и Дэйв Шаппелл - мои два любимых стендап-комика. Я их выступления недавно пересматривал, кстати. Из украинской сцены я люблю слушать Славика Мартынюка, это мой коллега", - рассказал Яремий.

"Мне нравится то, как он много пишет и как ведет себя на сцене. Интересно следить не только за юмором, но и за жизненными перипетиями. Алла Волкова - она много работает, пишет, классно строит свою медийную составляющую. Богдан Богаченко - классно импровизирует", - добавил он.

Кто такой Феликс Редька

Феликс - украинский стендап-комик родом из Сум, который стал известным в новой волне украинской юмористической сцены. Более широкой аудитории он запомнился образом вымышленного кандидата в мэры Анатолия Почечуна, сатирическим персонажем, который перерос в узнаваемый интернет-мем.

"Без статусу критичної інфраструктури": комік Редька зізнався, як отримав відстрочку від мобілізаціїФеликс Редька (фото: instagram.com/felix.redka)

Редька участвовал в телевизионных юмористических проектах, в частности "Лига смеха" и "Рассмеши комика", а также активно развивает собственный YouTube-контент. кроме онлайн-форматов, Феликс гастролирует с авторскими стендап-программами. В своих выступлениях он сочетает абсурд, социальную сатиру и разговоры об украинской культуре и истории, часто работая на грани иронии и самоиронии.

