"Еще хочу пожить". Харчишин рассказал о выходе из токсичных отношений

Среда 25 февраля 2026 15:09
Валерий Харчишин пережил нездоровые отношения (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Солист группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин поделился опытом выхода из токсичных отношений. Он объяснил, как именно понял, что нужно разорвать союз, а также намекнул на позитивные перемены в личной жизни.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью музыканта YouTube-каналу "Розмова".

Что сказал Харчишин о токсичных отношениях

Он объяснил, как именно понял, что находится в созависимых и токсичных отношениях.

"Когда ты на очередном круге, то есть ушел, а потом вернулся, ушел и вернулся. Сам себя заводишь на очередной забег, какой-то кратковременный марафон. И чем более кратковременным он является, тем быстрее ты понимаешь, что это уже навсегда такие круги", - признался он.

В итоге артист понял, что больше не хочет продолжать выматывающий союз.

"Мне надоело рисовать эти круги, потому что мне не 28 лет и я еще хочу пожить", - отметил он.

&quot;Еще хочу пожить&quot;. Харчишин рассказал о выходе из токсичных отношенийВалерий Харчишин (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)

Как выйти из токсичных отношений

Валерий подчеркнул, что результат зависит исключительно от личного желания человека.

"С одной стороны работа с психологом - это была какая-то поддержка, но нет универсального совета для каждого. Ты сам должен принять решение, сам разгадать себя", - сказал он.

По словам Харчишина, именно он завершил созависимые отношения.

"Все к тому шло. Я бы хотел, чтобы одновременно, но синхронно нельзя", - поделился он.

Без сожалений и с новым счастьем

Харчишин не жалеет о прошлом. Он благодарен за полученный опыт и не считает, что стоит перекладывать на кого-то ответственность.

"Это был мой выбор, моя жизнь. Должен просто благодарить за такой урок. Меня никто не затянул силой. Можно обижаться на партнера или партнершу, но то, что мы делаем, с кем живем, каким образом там оказались - все только от нас зависит, и это наша ответственность", - отметил он.

Сейчас музыкант счастлив, ведь чувствует крепкий тыл дома и среди близких. Он также признался, что имеет подругу, к которой есть чувства.

"Это человек, который мне помог оттолкнуться от дна", - сказал он о переменах в личном.


Что известно о личной жизни Харчишина

Напомним, музыкант был несколько раз женат. От первой жены у него есть сын Дмитрий, который служит в ВСУ.

В браке со второй женой Юлией у него родились сыновья Евгений, который имеет неизлечимое заболевание, и Иван. Пара расторгла союз еще до начала полномасштабной войны.

В сентябре 2025 года Харчишин впервые подтвердил отношения с журналисткой Яниной Соколовой, которые к тому времени уже завершились.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Отношения Валерий Харчишин Звезды шоу-бизнеса Звёзды
