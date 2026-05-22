Экзотическая локация и секретный соперник: Усику официально запланировали следующий мегафайт

11:08 22.05.2026 Пт
2 мин
Главный инвестор мирового бокса рассекретил грандиозные планы еще до начала боя в Египте
aimg Андрей Костенко
Экзотическая локация и секретный соперник: Усику официально запланировали следующий мегафайт Александр Усик (фото: Getty Images)
Влиятельный саудовский инвестор Турки Аль аш-Шейх, который в субботу проведет уникальный вечер бокса у подножия египетских пирамид в Гизе, ошеломил болельщиков неожиданным анонсом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Ring.

Где состоится новый супербой

Накануне субботнего противостояния в Египте Аль аш-Шейх пошутил, что прекратил "делать ставки против Усика", зато готовит украинскому чемпиону новые проекты.

"Я даже не буду заморачиваться мечтами о том, что кто-то способен побить Усика. Поэтому даже не буду думать об этом до субботы - посмотрим, что покажет бой. Мы уже планируем кое-что грандиозное на будущее для Александра. Знаю, он очень не любит заглядывать вперед, но мы работаем и я хочу поделиться с вами маленьким секретом", - заинтриговал саудовский функционер.

Как оказалось, главный меценат современного бокса собирается продолжить серию масштабных шоу в самых необычных и исторических уголках планеты. Следующей остановкой для команды Усика должен стать Стамбул (Турция), а сам ринг планируют развернуть непосредственно возле исторического Софийского собора (Ая-София).

Кто станет следующим соперником

Несмотря на раскрытие локации, Аль аш-Шейх решил сохранить интригу и официально не назвал имя будущего противника Александра. Однако в боксерском сообществе и социальных сетях уже практически не сомневаются, о ком идет речь.

Главным кандидатом на бой с Усиком называют немецкого боксера курдского происхождения Агита Кабайела, который сейчас удерживает статус временного чемпиона мира по версии WBC. В пользу этой теории свидетельствует и тот факт, что ранее саудовский инвестор уже заявлял о предварительных планах свести на ринге Усика и Кабайела в январе следующего года.

В то же время эксперты отмечают, что организация этого поединка в Турции может столкнуться с серьезными политическими нюансами. Кабайел имеет курдские корни, а вопрос курдской общины (которая составляет около 20-25% населения Турции) остается крайне чувствительной и юридически не урегулированной темой в официальной политике Анкары.

Ранее три ведущие модели ИИ дали прогноз на бой Усик - Верховен возле египетских пирамид.

