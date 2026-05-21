Главная » Развлечения » Спорт

Почти две минуты глаза в глаза: Усик устроил безумную дуэль взглядов перед мегафайтом

22:30 21.05.2026 Чт
3 мин
Украинский чемпион и "Король кикбоксинга" сошлись на горячей пресс-конференции. О чем боксеры договорились перед боем 23 мая?
aimg Екатерина Урсатий
Почти две минуты глаза в глаза: Усик устроил безумную дуэль взглядов перед мегафайтом Александр Усик (Getty Images)
Обладатель титулов WBC и The Ring в супертяжелом весе Александр Усик и легендарный кикбоксер Рико Верховен провели финальную пресс-конференцию в Египте за два дня до грандиозного поединка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции.

Два сумасшедших титана: продолжительная битва взглядов в Египте

Главным событием медиадня стала вторая очная битва взглядов, которая превратилась в настоящее психологическое испытание для обоих тяжеловесов.

Спортсмены без единого движения затянули дуэль почти на две минуты, демонстрируя абсолютное спокойствие и уверенность в собственных силах.

Во время общения с журналистами Александр Усик отдал должное решению нидерландца выйти в боксерский ринг и отметил тяжесть этой дуэли.

"Я уважаю всех своих соперников, ведь я знаю, как это. Тот, кто учится боксу, кикбоксингу, борьбе - это чрезвычайные, хоть и сумасшедшие люди. Уважаю всех своих соперников, но это тяжелый вид спорта", - рассказал Усик.

"Относительно продолжительности боя - я не знаю, сколько раундов будет. Может, все 12. Но когда у меня появится возможность закончить все раньше, я ею обязательно воспользуюсь", - заявил украинский абсолют.

Для Усика этот выход на ринг станет юбилейным 25-м в профессиональной карьере и девятым в рамках супертяжелого дивизиона (гэвивейта).

На кону будут стоять два его чемпионских пояса - по версиям WBC и журнала The Ring.

План "Короля кикбоксинга" и уважение к украинцу

Рико Верховен, который на протяжении целого десятилетия удерживал статус доминирующего чемпиона в топ-промоушене Glory, ради этого поединка официально освободил свой кикбоксерский трон.

Голландец рассказал, что сделает ставку на свой нестандартный бэкграунд, ведь в классическом боксе он имел лишь один бой еще в 2014 году.

"Я привнесу то, чего Усик раньше никогда не видел. Потому что он встречался исключительно с боксерами и боксировал всю жизнь, а я - нет. Я предложу кардинально другой подход. Пусть победит сильнейший," - рассказал соперник украинца.

Для меня главное - просто победить. Если нокаут, то нокаут. Если решением - вау. Я противостою лучшему бойцу планеты вне весовых категорий (P4P) и выиграть после 12 раундов - это мне подходит", - подчеркнул Верховен.

Он также добавил, что несмотря на спортивную агрессию, испытывает к украинцу глубокое семейное уважение.

"Мы с Усиком оба родители. Я люблю кикбоксинг, а он - бокс. Но мы оба любим бои. Он прошел большой путь от крузервейта до гэвивейта, и я знаю, через что приходится переступать, чтобы просто ступить на этот ринг", - сказал атлет.

Титульный мегафайт между Александром Усиком и Рико Верховеном состоится уже в эту субботу, 23 мая.

Ранее три ведущие модели ИИ дали прогноз на бой Усик - Верховен возле египетских пирамид.

