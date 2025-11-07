ua en ru
Экс-участница "Холостяка" ответила, согласилась бы сейчас пойти на свидание с Цымбалюком

Пятница 07 ноября 2025 11:02
Экс-участница "Холостяка" ответила, согласилась бы сейчас пойти на свидание с Цымбалюком Тарас Цымбалюк и Вика Крылас (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Бывшая участница романтического реалити "Холостяк" с Тарасом Цымбалюком Вика Крылас, которая покинула проект в третьем выпуске, откровенно ответила, согласилась бы сейчас пойти с актером на свидание.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

Пошла бы Вика на свидание с Цымбалюком или нет

Девушка подчеркнула, что ее отношения с Тарасом остаются дружескими, а будущее развитие событий она пока не комментирует.

"У меня прекрасные отношения с Тарасом, мы общаемся и поддерживаем теплую связь. Пока я не готова подробно ответить на этот вопрос, возможно, позже моя позиция немного изменится", - отметила Крылас.

Экс-участница &quot;Холостяка&quot; ответила, согласилась бы сейчас пойти на свидание с ЦымбалюкомВика и Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/vika.krylas)

Кто такая Вика Крылас

Вика Крылас родилась в Житомире и после школы переехала в Киев.

Во время учебы в университете она начала работать помощницей официанта, затем консультантом в магазине, а позже занимала должности офис-менеджера и ассистента акционеров в арбитражной компании.

Сейчас Вика работает моделью, снимается для различных брендов и активно развивает свой Instagram, где у нее более 22,6 тыс. подписчиков.

Девушке 25 лет.

Модель часто сравнивают с Мэрилин Монро, однако за ее образом скрывается личная история и опыт. Вика мечтает найти настоящую любовь, стать мамой и много путешествовать с семьей. Она ищет заботливого мужчину с чувством юмора, хорошими манерами и воспитанием.

Вика не строит иллюзий, но верит, что между людьми может возникнуть особая "химия", и если это произойдет, она готова дать отношениям шанс.

Экс-участница &quot;Холостяка&quot; ответила, согласилась бы сейчас пойти на свидание с ЦымбалюкомВика из "Холостяка" (фото: instagram.com/vika.krylas)

