Вика из "Холостяка" о Барби-образе и сравнениях с Мэрилин Монро: "Розовый - это сила"
Модель Вика Крылас рассказала, кто придумал ее образ на проекте "Холостяк", а также ответила всем хейтерам, которые сравнивали ее с куклой Барби и актрисой Мэрилин Монро.
Об этом она поделилась в интервью РБК-Украина.
Про образ розового цвета
На вопрос, сознательно ли она выбирала такой стиль, Вика ответила, что такой цвет предложили стилисты.
"Я не выбирала какой-то конкретный стиль, на проекте с нами работали профессиональные стилисты. Мне сказали, что платье будут шить индивидуально под меня, прислали эскизы - и это было действительно очень красиво, элегантно и изящно", - рассказала модель.
Ей предложили наряд в модном оттенке фуксия, так как другие уже были закреплены за остальными участницами.
"Предложили цвет фуксия, потому что, как оказалось, все другие цвета уже были разобраны. И мне сказали: "В таком цвете ты точно запомнишься". Мне кажется, что они точно что-то знали", - с улыбкой отметила звезда "Холостяка".
Вика из "Холостяка" (фото: пресс-служба)
Вика ответила на критику Барби-образа
На вопрос о критике розового платья и цвета волос Крылас ответила, что ей "смешно, что в 2025 году люди все еще могут критиковать за розовое платье или цвет волос".
"Что за предубеждения? Неужели мы до сих пор живем во время, когда блондинка в розовом - это обязательно "что-то легкомысленное" и "почему тучка плачет"?" - ответила модель.
Она подчеркнула, что ее стиль и энергия отражают личность, и что внешний вид не должен определять глубину человека.
"Розовый для меня - это сила, женственность и уверенность, а не клише. Поэтому всем, кто критикует: не бойтесь цвета. Он не определяет глубину человека, она внутри", - считает Виктория.
Вика прокомментировала сравнения ее образа с Монро
Кроме того она прокомментировала сравнение с известной американской актрисой Мэрилин Монро.
"Эта женщина тонко чувствовала людей, много читала и имела глубокую саморефлексию. Но мир, который требовал от нее только "блондинку с улыбкой", с ее внутренней уязвимостью не сочетался. Это тот случай, когда трудно противостоять общественным шаблонам, но я точно знаю, кто я и о чем, независимо от внешности", - рассказала Крылас.
Вика из "Холостяка" (фото: пресс-служба)
