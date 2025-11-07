Вика из "Холостяка" о Барби-образе и сравнениях с Мэрилин Монро: "Розовый - это сила"

Модель Вика Крылас рассказала, кто придумал ее образ на проекте "Холостяк", а также ответила всем хейтерам, которые сравнивали ее с куклой Барби и актрисой Мэрилин Монро.

Об этом она поделилась в интервью РБК-Украина.

Про образ розового цвета

На вопрос, сознательно ли она выбирала такой стиль, Вика ответила, что такой цвет предложили стилисты.

"Я не выбирала какой-то конкретный стиль, на проекте с нами работали профессиональные стилисты. Мне сказали, что платье будут шить индивидуально под меня, прислали эскизы - и это было действительно очень красиво, элегантно и изящно", - рассказала модель.

Ей предложили наряд в модном оттенке фуксия, так как другие уже были закреплены за остальными участницами.

"Предложили цвет фуксия, потому что, как оказалось, все другие цвета уже были разобраны. И мне сказали: "В таком цвете ты точно запомнишься". Мне кажется, что они точно что-то знали", - с улыбкой отметила звезда "Холостяка".

Вика из "Холостяка" (фото: пресс-служба)

Вика ответила на критику Барби-образа

На вопрос о критике розового платья и цвета волос Крылас ответила, что ей "смешно, что в 2025 году люди все еще могут критиковать за розовое платье или цвет волос".

"Что за предубеждения? Неужели мы до сих пор живем во время, когда блондинка в розовом - это обязательно "что-то легкомысленное" и "почему тучка плачет"?" - ответила модель.

Она подчеркнула, что ее стиль и энергия отражают личность, и что внешний вид не должен определять глубину человека.

"Розовый для меня - это сила, женственность и уверенность, а не клише. Поэтому всем, кто критикует: не бойтесь цвета. Он не определяет глубину человека, она внутри", - считает Виктория.

Вика прокомментировала сравнения ее образа с Монро

Кроме того она прокомментировала сравнение с известной американской актрисой Мэрилин Монро.

"Эта женщина тонко чувствовала людей, много читала и имела глубокую саморефлексию. Но мир, который требовал от нее только "блондинку с улыбкой", с ее внутренней уязвимостью не сочетался. Это тот случай, когда трудно противостоять общественным шаблонам, но я точно знаю, кто я и о чем, независимо от внешности", - рассказала Крылас.

Вика из "Холостяка" (фото: пресс-служба)