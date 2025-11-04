Экс-участница "Холостяка" об опыте борьбы с раком и потере зрения: "Мучаешься от адской боли"

"Непростые обстоятельства моей жизни, связанные со здоровьем, научили меня любить жизнь и ценить то, что ты имеешь по состоянию на сейчас, как бы банально это ни звучало", - призналась Виточка.

По словам экс-участницы шоу, настоящее понимание ценности жизни приходит только тогда, когда сталкиваешься с реальными угрозами для нее.

"Большинство наших проблем, которые мы имеем привычку драматизировать, - часто вообще не стоят нервов. Когда ты перестаешь видеть мир вокруг или прощаешься с жизнью, задыхаясь на больничной койке, тогда все эти незначительные проблемы отходят на задний план, а единственное, что ты хочешь сейчас - это жить и иметь возможность видеть этот чудесный мир вокруг собственными глазами", - рассказала она.

Виточка из "Холостяка" показала себя в больнице (скриншот)

Виточка вспомнила, что самым трудным во время лечения было принять новую реальность и свою временную беспомощность.

"Самый большой вызов - осознать и принять, что жизнь никогда не будет такой, какой она была до болезни. А еще понимание, что есть периоды в жизни, когда ты абсолютно беспомощна и должна зависеть от помощи других людей", - поделилась девушка.

Она рассказала, что во время лечения потеряла возможность видеть и вынуждена была просить помощи даже у незнакомцев.

"Когда я лежала в больнице с болезнью глаз, мне буквально приходилось просить чужих людей, чтобы они довели меня до палаты, потому что я ничего не видела. И это трудно принять. Потому что еще несколько дней назад ты была полна энергии, строила планы на жизнь, а уже через мгновение - ты мучаешься от адской боли и молишься на врачей, чтобы зрение вернулось, а страдания прошли", - вспомнила Зварич.

Виточка (фото: instagram.com/vi.tochkaa)

Будущий этнолог также призналась, что даже после ремиссии испытывает постоянный страх, ведь болезнь может вернуться в любой момент.

"Еще один вызов, который питает мое тревожное состояние, - это жить в постоянном страхе, потому что в любой момент болезнь может вернуться", - сказала она.

Несмотря на все пережитые трудности, Виточка вдохновляет других своей стойкостью и оптимизмом. Она обратилась к людям, которые сейчас борются с подобными вызовами.

"Ищите лучших врачей, не покладайте рук и всегда верьте в ремиссию длиной в жизнь. Вы значительно сильнее, чем думаете о себе", - посоветовала волонтер.