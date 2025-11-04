Екс-учасниця "Холостяка" про досвід боротьби з раком і втрату зору: "Мучишся від пекельного болю"

"Непрості обставини мого життя, повʼязані зі здоровʼям, навчили мене любити життя та цінувати те, що ти маєш станом на зараз, як би банально це не звучало", -зізналася Віточка.

За словами екс-учасниці шоу, справжнє розуміння цінності життя приходить лише тоді, коли стикаєшся з реальними загрозами для нього.

"Більшість наших проблем, які ми маємо звичку драматизувати, - часто взагалі не варті нервів. Коли ти перестаєш бачити світ довкола чи прощаєшся з життям, задихаючись на лікарняному ліжку, тоді всі ці незначні негаразди відходять на задній план, а єдине, що ти хочеш зараз - це жити і мати можливість бачити цей чудесний світ довкола на власні очі", - розповіла вона.

Віточка з "Холостяка" показала себе в лікарні (скріншот)

Віточка пригадала, що найважчим під час лікування було прийняти нову реальність і свою тимчасову безпорадність.

“Найбільший виклик - усвідомити та прийняти, що життя ніколи не буде таким, яке воно було до хвороби. А ще розуміння, що є періоди в житті, коли ти абсолютно безпомічна і маєш залежати від допомоги інших людей", - поділилася дівчина.

Вона розповіла, що під час лікування втратила можливість бачити і змушена була просити допомоги навіть у незнайомців.

"Коли я лежала у лікарні з хворобою очей, мені буквально доводилося просити чужих людей, аби вони довели мене до палати, бо я нічого не бачила. І це важко прийняти. Бо ще кілька днів тому ти була повна енергії, будувала плани на життя, а вже за мить - ти мучишся від пекельного болю і молишся на лікарів, аби зір повернувся, а страждання минули", - згадала Зварич.

Віточка (фото: instagram.com/vi.tochkaa)

Майбутня етнологиня також зізналася, що навіть після ремісії відчуває постійний страх, адже хвороба може повернутися будь-якої миті.

"Ще один виклик, який живить мій тривожний стан, - це жити у постійному страху, бо будь-коли хвороба може повернутися", - сказала вона.

Попри всі пережиті труднощі, Віточка надихає інших своєю стійкістю та оптимізмом. Вона звернулася до людей, які нині борються із подібними викликами.

"Шукайте найкращих лікарів, не покладайте рук і завжди вірте в ремісію довжиною в життя. Ви значно сильніші, ніж думаєте про себе", - порадила волонтерка.