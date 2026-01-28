Экс-участник группы "Любэ" пошел на войну против Украины

Согласно официальной версии, отставка оформлена "по собственному желанию".

"Заявление о сложении полномочий Александр Владеленович написал по собственному желанию в связи с личным решением отправиться на "СВО", - сообщил высокопоставленный чиновник-пропагандист Люлин.

Как и обычно в подобных случаях, детали остались за скобками: не уточняется ни место, ни формат участия, ни реальные функции.

Зато акцент сделан на якобы добровольном и идейном характере решения.

Александр Вайнберг (фото: российские СМИ)

"С начала "специальной военной операции" Александр Вайнберг активно помогал фронту, участвовал в сборе гуманитарной помощи, неоднократно выезжал "за ленту". В этом году из-за окончания срока его полномочий в Совете Федерации он решил не ждать определенной даты и уже сейчас сосредоточить свои усилия на оказании помощи бойцам "СВО". Считаю, что это поступок настоящего мужчины", - заявил еще один пропагандист, комментируя ситуацию.

Формально каденция Вайнберга должна была завершиться только в сентябре 2026 года, однако он решил ускорить процесс, сформировав для внутренней аудитории образ "патриота", который якобы покидает властные кабинеты ради фронта.

Кто такой Александр Вайнберг

Карьерный путь Вайнберга выглядит довольно типичным для российской публичной системы.

В 1990-х годах он был гитаристом группы Любе, впоследствии создал собственный музыкальный проект, а позже полностью отошел от сцены, выбрав политическую траекторию.

Далее - юридическое образование, докторская диссертация на тему легитимации власти, работа в команде диктатора Владимир Путин, партия "Единая Россия" и многолетнее пребывание в статусе сенатора, начиная с 2011 года.

В то же время Вайнберг периодически возвращался к музыке, исполняя откровенно пропагандистские композиции.

В конце 2025 года он даже появился на сцене вместе с путинистом Shaman.

Похоже, теперь символических жестов оказалось мало, и риторику решили подкрепить заявлением о непосредственном участии в войне.