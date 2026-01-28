Екс-учасник гурту "Любе" пішов на війну проти України

Згідно з офіційною версією, відставка оформлена "за власним бажанням".

"Заяву про складання повноважень Олександр Владеленович написав за власним бажанням у зв'язку з особистим рішенням вирушити на "СВО", – повідомив високопосадовець-пропагандист Люлін.

Як і зазвичай у подібних випадках, деталі залишилися за дужками: не уточнюється ані місце, ані формат участі, ані реальні функції.

Натомість акцент зроблено на нібито добровільному та ідейному характері рішення.

Олександр Вайнберг (фото: російські ЗМІ)

"З початку "спеціальної військової операції" Олександр Вайнберг активно допомагав фронту, брав участь у зборі гуманітарної допомоги, неодноразово виїжджав "за стрічку". Цього року через закінчення терміну його повноважень у Раді Федерації він вирішив не чекати певної дати й вже зараз зосередити свої зусилля на наданні допомоги бійцям "СВО". Вважаю, що це вчинок справжнього чоловіка", - заявив ще один пропагандист, коментуючи ситуацію.

Формально каденція Вайнберга мала завершитися лише у вересні 2026 року, однак він вирішив пришвидшити процес, сформувавши для внутрішньої аудиторії образ "патріота", який нібито залишає владні кабінети заради фронту.

Хто такий Олександр Вайнберг

Кар’єрний шлях Вайнберга виглядає доволі типовим для російської публічної системи.

У 1990-х роках він був гітаристом гурту Любе, згодом створив власний музичний проєкт, а пізніше повністю відійшов від сцени, обравши політичну траєкторію.

Далі - юридична освіта, докторська дисертація на тему легітимації влади, робота в команді диктатора Володимир Путін, партія "Єдина Росія" та багаторічне перебування в статусі сенатора, починаючи з 2011 року.

Олександр Вайнберг (фото: російські ЗМІ)

Водночас Вайнберг періодично повертався до музики, виконуючи відверто пропагандистські композиції.

Наприкінці 2025 року він навіть з’явився на сцені разом із путіністом Shaman.

Схоже, тепер символічних жестів виявилося замало, і риторику вирішили підкріпити заявою про безпосередню участь у війні.