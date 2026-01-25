ua en ru
Вс, 25 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Звезда Нацоперы сделал заявление после скандала с "Лебединым озером": "Правда жесткая"

Воскресенье 25 января 2026 12:32
UA EN RU
Звезда Нацоперы сделал заявление после скандала с "Лебединым озером": "Правда жесткая" Сергей Кривоконь (фото: instagram.com/kryvokonsergii)
Автор: Иванна Пашкевич

Заслуженный артист Украины и солист Национальной оперы Сергей Кривоконь отреагировал на резонанс вокруг своего участия в европейских гастролях, во время которых в программе был балет "Лебединое озеро".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

Как Кривоконь объяснил свое выступление в "Лебедином озере"

В своем заявлении артист отметил, что ситуацию упростили в публичном пространстве, тогда как на самом деле она имеет более глубокий контекст, связанный с культурными процессами в Европе.

По словам Кривоконя, после начала полномасштабного вторжения ведущие европейские сцены начали отказываться от сотрудничества с артистами из РФ и активнее приглашать украинских исполнителей.

Звезда Нацоперы сделал заявление после скандала с &quot;Лебединым озером&quot;: &quot;Правда жесткая&quot;Сергей Кривоконь (фото: instagram.com/kryvokonsergii)

Он отметил, что украинская сторона настаивала на полном отсутствии каких-либо проявлений культуры государства-агрессора и предлагала альтернативные постановки, однако столкнулась с ограниченными ресурсами и возможностями для масштабного продвижения собственного продукта за рубежом.

"Мы стояли на своем - принципиально и непоколебимо: никакого намека на культуру агрессора. Мы предлагали собственные постановки. Нам сказали "Хорошо", однако сразу после классики. Будем честными: финансов на собственные постановки никто так легко не раздает, и многие собственные наработки миру предложить Украина не смогла. Поэтому вот, что имеем за четыре года: россияне возвращаются на европейские сцены. Потому что некоторые достижения прошлого уже давно превратились в классику мировой сцены, например, традиционный рождественский репертуар", - отметил Сергей.

Также артист пояснил, что его участие в рождественском европейском проекте было согласовано еще до того, как стало известно о наличии в программе фрагмента из "Лебединого озера", который, по его словам, выполнялся в европейской аранжировке.

Звезда Нацоперы сделал заявление после скандала с &quot;Лебединым озером&quot;: &quot;Правда жесткая&quot;Сергей Кривоконь с женой (фото: instagram.com/kryvokonsergii)

Кривоконь заявил, что ни один российский режиссер, постановщик или хореограф к спектаклю не приобщался, а представителей страны-агрессора в команде не было.

Несмотря на это он извинился перед теми, кого исполнение балета могло травмировать или возмутить, и отметил, что классические произведения могут иметь разные смысловые трактовки.

"В 1991 году "Лебединое озеро" стало символом падения советской империи. Возможно, именно этот балет должен был бы звучать чаще, как напоминание о конце каждой империи зла. Мировую классику никто не отменит", - добавил танцовщик.

Он также подчеркнул, что нынешний момент является шансом для украинских артистов закрепиться на мировых сценах, однако для этого нужно создавать и системно демонстрировать украинский продукт.

"Здесь правда проста и жесткая: либо мы покажем украинский балет на мировой сцене, либо это место займут они", - отметил премьер-балетмейстер Национальной оперы Украины.

По словам артиста, участие в гастролях было связано не только с выступлениями, но и с намерением продвигать украинские постановки, в частности балет на музыку "Щедрика" Николая Леонтовича.

Между тем в Национальной опере Украины сообщили, что бронирование Сергея Кривоконя было отменено.

В театре объяснили: об участии их солистов в "Лебедином озере" узнали из соцсетей, и это вызвало возмущение, ведь после начала большой войны коллектив принял решение убрать из репертуара произведения российских композиторов.

В Нацопере заявили, что Кривоконь и его жена - прима-балерина Наталья Мацак - находились в отпуске за свой счет и присоединились к труппе United European Ballet, в составе которой и выступали с "Лебединым озером" во время тура по Европе.

Звезда Нацоперы сделал заявление после скандала с &quot;Лебединым озером&quot;: &quot;Правда жесткая&quot;Сергей Кривоконь с женой (фото: instagram.com/kryvokonsergii)

В театре подчеркнули, что не были предупреждены о таких планах, а после возвращения артистов объявят служебное расследование.

Первой публично на ситуацию обратила внимание балерина Виктория Зварич.

Она заявила, что участие украинских художников в популяризации русской классики во время войны недопустимо, и призвала к ответственности.

Впоследствии фамилии Кривоконя и Мацак исчезли из списка труппы на официальном сайте театра.

Свою позицию озвучили и в Министерстве культуры Украины. В ведомстве подчеркнули, что считают участие украинских артистов в постановках по произведениям российских композиторов во время войны неприемлемым и противоречащим государственной культурной политике в условиях вооруженной агрессии РФ.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Звёзды
Новости
После атаки РФ в Киеве без отопления остаются 1676 многоэтажек, - Кличко
После атаки РФ в Киеве без отопления остаются 1676 многоэтажек, - Кличко
Аналитика
До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света