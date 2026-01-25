Звезда Нацоперы сделал заявление после скандала с "Лебединым озером": "Правда жесткая"

Заслуженный артист Украины и солист Национальной оперы Сергей Кривоконь отреагировал на резонанс вокруг своего участия в европейских гастролях, во время которых в программе был балет "Лебединое озеро".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

Как Кривоконь объяснил свое выступление в "Лебедином озере"

В своем заявлении артист отметил, что ситуацию упростили в публичном пространстве, тогда как на самом деле она имеет более глубокий контекст, связанный с культурными процессами в Европе.

По словам Кривоконя, после начала полномасштабного вторжения ведущие европейские сцены начали отказываться от сотрудничества с артистами из РФ и активнее приглашать украинских исполнителей.

Сергей Кривоконь (фото: instagram.com/kryvokonsergii)

Он отметил, что украинская сторона настаивала на полном отсутствии каких-либо проявлений культуры государства-агрессора и предлагала альтернативные постановки, однако столкнулась с ограниченными ресурсами и возможностями для масштабного продвижения собственного продукта за рубежом.

"Мы стояли на своем - принципиально и непоколебимо: никакого намека на культуру агрессора. Мы предлагали собственные постановки. Нам сказали "Хорошо", однако сразу после классики. Будем честными: финансов на собственные постановки никто так легко не раздает, и многие собственные наработки миру предложить Украина не смогла. Поэтому вот, что имеем за четыре года: россияне возвращаются на европейские сцены. Потому что некоторые достижения прошлого уже давно превратились в классику мировой сцены, например, традиционный рождественский репертуар", - отметил Сергей.

Также артист пояснил, что его участие в рождественском европейском проекте было согласовано еще до того, как стало известно о наличии в программе фрагмента из "Лебединого озера", который, по его словам, выполнялся в европейской аранжировке.

Сергей Кривоконь с женой (фото: instagram.com/kryvokonsergii)

Кривоконь заявил, что ни один российский режиссер, постановщик или хореограф к спектаклю не приобщался, а представителей страны-агрессора в команде не было.

Несмотря на это он извинился перед теми, кого исполнение балета могло травмировать или возмутить, и отметил, что классические произведения могут иметь разные смысловые трактовки.

"В 1991 году "Лебединое озеро" стало символом падения советской империи. Возможно, именно этот балет должен был бы звучать чаще, как напоминание о конце каждой империи зла. Мировую классику никто не отменит", - добавил танцовщик.

Он также подчеркнул, что нынешний момент является шансом для украинских артистов закрепиться на мировых сценах, однако для этого нужно создавать и системно демонстрировать украинский продукт.

"Здесь правда проста и жесткая: либо мы покажем украинский балет на мировой сцене, либо это место займут они", - отметил премьер-балетмейстер Национальной оперы Украины.

По словам артиста, участие в гастролях было связано не только с выступлениями, но и с намерением продвигать украинские постановки, в частности балет на музыку "Щедрика" Николая Леонтовича.

Между тем в Национальной опере Украины сообщили, что бронирование Сергея Кривоконя было отменено.

В театре объяснили: об участии их солистов в "Лебедином озере" узнали из соцсетей, и это вызвало возмущение, ведь после начала большой войны коллектив принял решение убрать из репертуара произведения российских композиторов.

В Нацопере заявили, что Кривоконь и его жена - прима-балерина Наталья Мацак - находились в отпуске за свой счет и присоединились к труппе United European Ballet, в составе которой и выступали с "Лебединым озером" во время тура по Европе.

Сергей Кривоконь с женой (фото: instagram.com/kryvokonsergii)

В театре подчеркнули, что не были предупреждены о таких планах, а после возвращения артистов объявят служебное расследование.

Первой публично на ситуацию обратила внимание балерина Виктория Зварич.

Она заявила, что участие украинских художников в популяризации русской классики во время войны недопустимо, и призвала к ответственности.

Впоследствии фамилии Кривоконя и Мацак исчезли из списка труппы на официальном сайте театра.

Свою позицию озвучили и в Министерстве культуры Украины. В ведомстве подчеркнули, что считают участие украинских артистов в постановках по произведениям российских композиторов во время войны неприемлемым и противоречащим государственной культурной политике в условиях вооруженной агрессии РФ.