ua en ru
Пн, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Экс-жена Валида Арфуша заявила о его изменах с молодой избранницей: "Беспринципные лжецы"

Понедельник 13 октября 2025 13:37
UA EN RU
Экс-жена Валида Арфуша заявила о его изменах с молодой избранницей: "Беспринципные лжецы" Валид Арфуш изменял Лиде Петровой с новой избранницей (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Бывшая жена украинского бизнесмена Валида Арфуша, дизайнерша Лида Петрова, публично заявила, что он изменял ей с нынешней избранницей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram женщины.

Так, Петрова поделилась собственной версией причин развода, обвинив бывшего мужа во лжи и двойных отношениях.

По ее словам, роман Арфуша с его нынешней партнершей Виолеттой продолжается еще с 2020 года, когда он состоял в браке.

"Пришло время пролить немного света на эту грязь. Валид, ты нормально выглядишь со своей малолеткой, из вас получилась неплохая пара беспринципных лжецов. Только одна поправка. Вы не год вместе, а она твоя любовница с 2020 года", - заявила дизайнер.

Экс-жена Валида Арфуша заявила о его изменах с молодой избранницей: &quot;Беспринципные лжецы&quot;Экс-жена Валида Арфуша заявила о его изменах (скриншот)

Обвинения в адрес возлюбленной Арфуша

В своей публикации Лида резко высказалась и о новой избраннице бизнесмена.

Она обвинила Виолетту в разрушении семьи, где воспитываются трое детей, а также раскритиковала разницу в возрасте между ней и Арфушем, которая, по словам Петровой, составляет более 30 лет.

Петрову возмутило и то, что бывший муж проживает с новой партнершей в доме, который когда-то обустраивала она сама.

"Хочу обратить ваше внимание, здоровый ментально человек не полезет в семью, где трое детей. И не вступит в отношения с дедом, который старше на тридцать лет. Коротко о человеке, который сейчас живет в доме, где все обставлено моей мебелью, и ест с моих тарелок. Нищие ничем не брезгуют. О совести я вообще молчу. Она там просто отсутствует", - написала Петрова.

Экс-жена Валида Арфуша заявила о его изменах с молодой избранницей: &quot;Беспринципные лжецы&quot;Валид Арфуш с новой избранницей (фото: instagram.com/arfush_walid)

Напомним, Валид Арфуш - украинский бизнесмен ливанского происхождения, вице-президент украинской версии международного телеканала Euronews и президент HDFashion & LifeStyle.

Также он является соучредителем радиостанции Super-Nova и журнала Папарацци.

Арфуш и Лида Петрова были вместе более 20 лет - 15 лет в гражданском браке и 7 лет официально. У пары трое общих детей.

Экс-жена Валида Арфуша заявила о его изменах с молодой избранницей: &quot;Беспринципные лжецы&quot;Лида Петрова и Валид Арфуш (фото: instagram.com/arfush_walid)

В 2024 году бизнесмен подтвердил, что супруги развелись в октябре 2023 года, и именно он был инициатором разрыва.

Петрова ранее намекала на измены мужа, однако тогда не называла имен.

О романе с новой возлюбленной Виолеттой Валид заговорил впервые летом 2024 года, когда его заметили вместе с девушкой во время отдыха за границей.

После этого пара начала появляться на публике и не скрывает свои отношения.

Экс-жена Валида Арфуша заявила о его изменах с молодой избранницей: &quot;Беспринципные лжецы&quot;Валид Арфуш с новой избранницей (фото: instagram.com/arfush_walid)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Звезды шоу-бизнеса Отношения Развод
Новости
По Украине вводят аварийные отключения света: список областей
По Украине вводят аварийные отключения света: список областей
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит