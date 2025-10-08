ua en ru
Конор Макгрегор "на паузе": почему легенду UFC дисквалифицировали

Среда 08 октября 2025 15:46
Конор Макгрегор "на паузе": почему легенду UFC дисквалифицировали Конор Макгрегор (фото: instagram.com/thenotoriousmma)
Автор: Екатерина Урсатий

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор получил дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN.

Пропущенные тесты и сокращенный срок дисквалификации

37-летний Макгрегор не предоставил информацию о своем местонахождении 13 июня, 19 и 20 сентября 2024 года. Согласно правилам UFC, спортсмены обязаны сообщать точное местонахождение для возможности внезапного тестирования.

Поэтому, ирландский боец трижды в 2024 году пропустил обязательные допинг-тесты, из-за чего не смог брать биологические образцы.

Антидопинговое агентство сократило стандартный срок дисквалификации с двух лет до 18 месяцев из-за полного сотрудничества Макгрегора во время расследования и его активного участия в объяснении обстоятельств пропущенных тестов.

Предыдущие травмы и карьерные планы

Последний поединок Макгрегор провел в июле 2021 года против Дастина Пуарье, где получил серьезную травму ноги. После этого боец не выходил в профессиональный октагон.

Несмотря на дисквалификацию, ирландец подписал контракт на бой в Белом доме в 2026 году в честь 250-летия США. Его соперником должен стать американец Майкл Чендлер. Первый поединок, запланированный на 2023 год, не состоялся из-за травмы Макгрегора.

Другие скандалы и судебные дела

Макгрегор также известен судебными делами: в ноябре 2024 года он был обязан выплатить 206 тысяч фунтов стерлингов компенсации женщине, которая обвинила его в изнасиловании. В августе 2025 года она объявила о намерении подать новый иск.

Кроме того, спортсмен заявлял о намерениях баллотироваться в президенты Ирландии, однако в прошлом месяце отказался от участия в выборах.

