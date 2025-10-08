Конор Макгрегор "на паузі": чому легенду UFC дискваліфікували

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор отримав дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN .

Пропущені тести і скорочений термін дискваліфікації

37-річний Макгрегор не надав інформацію про своє місцеперебування 13 червня, 19 та 20 вересня 2024 року. Згідно з правилами UFC, спортсмени зобов’язані повідомляти точне місцеперебування для можливості раптового тестування.

Тож, ірландський боєць тричі у 2024 році пропустив обов’язкові допінг-тести, через що не зміг брати біологічні зразки.

Антидопінгова агенція скоротила стандартний термін дискваліфікації з двох років до 18 місяців через повну співпрацю Макгрегора під час розслідування та його активну участь у поясненні обставин пропущених тестів.

Попередні травми та кар’єрні плани

Останній поєдинок Макгрегор провів у липні 2021 року проти Дастіна Пуар’є, де зазнав серйозної травми ноги. Після цього боєць не виходив у професійний октагон.

Попри дискваліфікацію, ірландець підписав контракт на бій у Білому домі у 2026 році на честь 250-річчя США. Його суперником має стати американець Майкл Чендлер. Перший поєдинок, запланований на 2023 рік, не відбувся через травму Макгрегора.

Інші скандали та судові справи

Макгрегор також відомий судовими справами: у листопаді 2024 року він був зобов’язаний виплатити 206 тисяч фунтів стерлінгів компенсації жінці, яка звинуватила його у зґвалтуванні. У серпні 2025 року вона оголосила про намір подати новий позов.

Крім того, спортсмен заявляв про наміри балотуватися в президенти Ірландії, проте минулого місяця відмовився від участі у виборах.