Ефросинина поддержала Тополю после шантажа с личными видео: "Стыд должен сменить адрес"

Ведущая отметила, что история Тополи - не о сенсации, а о давлении, контроле и попытке заставить женщину молчать из-за страха общественного осуждения.

"Мы не дадим нас обидеть" - заявила Маша.

Маша Ефросинина высказалась о ситуации с Еленой Тополей (скриншот)

Также обратилась к женщинам с призывом не молчать и не оставаться наедине с угрозами.

Ефросинина акцентировала, что зло держится на тишине и навязанном страхе, что "скажут люди".

Она подчеркнула, что этот случай является показательным и может произойти с любым.

По словам Маши, Елена своей реакцией дала важный пример - не бояться говорить первой.

"Она показала: не бойтесь говорить первой, бойтесь быть молчаливыми заложниками чужой подлости", - отметила общественная активистка.

Отдельно Ефросинина эмоционально затронула тему стыда и отметила, что он должен быть адресован вовсе не жертве.

"Стыд должен сменить адрес" - резюмировала инфлюенсерка.

Ведущая также резко высказалась о попытках "подавить" "женщин, заставив их чувствовать вину за личную жизнь.

"Хватит терпеть эти архаичные попытки подавления! Попытки пристыдить женщину за ее личную жизнь - это низость" - написала телезвезда.

По ее мнению, общество должно изменить фокус и осуждать не жертву, а того, кто пытается нажиться на чужой приватности.

Также Ефросинина подчеркнула, что Тополя своим шагом фактически "сломала" сценарий шантажиста.

"Елена не просто защитила себя, она "разоружила" шантажиста, забрав у него главное оружие - наш страх перед осуждением" - отметила медиаперсона.

Ведущая также объяснила, как именно работают подобные схемы манипуляции, когда шантажисты пытаются усилить страх, вспоминая известных людей.

"О запугивании и манипуляции. В списках шантажистов часто фигурируют имена публичных людей, и мое имя в том числе" - предупредила знаменитость.

Она добавила, что это - стандартный прием, чтобы женщина поверила, что "огласка уничтожит".

В то же время Ефросинина уточнила, что никаких материалов ей не присылали.

"Ни одного видео я не получала" - уточнила ведущая Мария.

И подчеркнула, что эта технология запугивания перестает работать, когда человек перестает молчать.

"Это классическая технология запугивания, которая рассыпается, как только вы включаете свет. Как только вы говорите первой" - подытожила Маша Ефросинина.

Отдельно она обратилась к Елене Тополе лично и выразила восхищение ее позицией и решимостью не молчать.

"@alyoshasinger, ты невероятная. Твоя смелость сегодня дает право на голос тысячам женщин, которые до сих пор боялись. Моя абсолютная тебе поддержка" - обратилась ведущая.

Напомним, в ночь на 19 января представители медиа и блогеры начали получать рассылку с материалами, среди которых было и личное видео с участием Елены Тополи.

Уже утром артистка публично отреагировала на ситуацию: она заявила, что стала жертвой шантажа, а неизвестные требовали от нее деньги.

Также певица подчеркнула, что обратилась с заявлением в полицию, чтобы виновных привлекли к ответственности.

Впоследствии Нацполиция Украины сообщила о задержании вероятного фигуранта дела - им оказался 23-летний житель Киева. Если его вину докажут, мужчине может грозить до 12 лет заключения.