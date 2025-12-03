"Есть формула успеха": Злата Огневич раскрыла секрет своих хитов

Существует ли формула хита

По мнению Златы, никаких универсальных правил для создания суперхита не существует. Однако она убеждена, что есть формула успеха.

"Нет формулы хита. Есть формула успеха! Успех - это закономерный результат целенаправленных продуманных систематических действий", - отметила артистка.

Певица отмечает, что путь к популярной песне всегда проходит через большое количество работы в студии.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"А насчет хита совет один: много работайте в студии. Ищите, записывайте, пробуйте. Среди 20-ти песен может быть одна "та самая". А может и не быть! К этому надо относиться с творческой позиции", - добавляет звезда.

Как неожиданно стали хитами "Зозуля" и "Буревіями"

Злата признается: она почти никогда не может предсказать, какая из ее работ станет настоящим хитом.

"Вспомню песню "Зозуля". Мы вообще не думали, что это будет хит! Просто собрались на студии и записали какую-то этническую песню. Я думала, что она просто себе будет - и все. Это было бы здорово. Боже мой! Ее пели все и везде!" - поделилась исполнительница.

По словам певицы, подобная история произошла и с треком "Буревіями".

"Когда мне Олег Шумей прислал демку, то по мне будто сразу разлилось тепло. Но я не думала, что это будет такой суперхит!" - призналась она.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Как появилась песня "Танцювати"

Самым импульсивным в творчестве для Златы стал трек "Танцевать".

"Помню, что приехала на студию и как только услышала грув, который мне поставил звукорежиссер, сказала: "Это надо выпускать! Под нее хочется танцевать и разрывать". А еще не было текста даже. Главное - делать!" - вспоминает артистка.