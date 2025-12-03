"Є формула успіху": Злата Огнєвіч розкрила секрет своїх хітів

Чи існує формула хіта

На думку Злати, жодних універсальних правил для створення суперхіта не існує. Однак вона переконана, що є формула успіху.

"Немає формули хіта. Є формула успіху! Успіх - це закономірний результат цілеспрямованих продуманих систематичних дій", - зазначила артистка.

Співачка наголошує, що шлях до популярної пісні завжди проходить через велику кількість роботи в студії.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"А щодо хіта порада одна: багато працюйте в студії. Шукайте, записуйте, пробуйте. Серед 20-ти пісень може бути одна “та сама”. А може й не бути! До цього треба ставитися з творчої позиції", - додає зірка.

Як несподівано стали хітами "Зозуля" і "Буревіями"

Злата зізнається: вона майже ніколи не може передбачити, яка з її робіт стане справжнім хітом.

"Згадаю пісню "Зозуля". Ми взагалі не думали, що це буде хіт! Просто зібрались на студії і записали якусь етнічну пісню. Я думала, що вона просто собі буде - і все. Прикольно. Боже мій! Її співали всі і всюди!" - поділилася виконавиця.

За словами співачки, подібна історія сталася і з треком "Буревіями".

"Коли мені Олег Шумей надіслав демку, то по мені ніби одразу розлилось тепло. Але я не думала, що це буде аж такий суперхіт!" - зізналася вона.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Як з’явилася пісня "Танцювати"

Найбільш імпульсивним у творчості для Злати став трек "Танцювати".

"Пам’ятаю, що приїхала на студію і щойно почула грув, який мені поставив звукорежисер, сказала: “Це треба випускати! Під неї хочеться танцювати й розривати”. А ще не було тексту навіть. Головне - робити!" - пригадує артистка.