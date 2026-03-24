RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт

DZIDZIO сообщил о службе 21-летней племянницы в ВСУ: "Наша семейная гордость"

14:08 24.03.2026 Вт
2 мин
Девушка самостоятельно приняла решение присоединиться к армии
Иванна Пашкевич
DZIDZIO рассказал о службе своей племянницы в ВСУ (коллаж РБК-Украина)

Украинский певец DZIDZIO, настоящее имя которого Михаил Хома, впервые рассказал, что его 21-летняя племянница Виктория Хома присоединилась к рядам Вооруженных сил Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды Viva!

По словам артиста, девушка самостоятельно приняла решение присоединиться к армии и сделала этот шаг без давления или поддержки со стороны влиятельных знакомых.

Как рассказал исполнитель, Виктория является дочерью его сестры Олеси.

Она добровольно подписала контракт и сейчас проходит службу в одной из бригад ВСУ.

Артист отметил, что очень гордится племянницей и считает ее примером силы характера, целеустремленности и самостоятельности.

Он особо подчеркнул, что Виктория прокладывает свой путь собственными усилиями.

"Это ее сознательный выбор. Я очень горжусь Викторией, потому что она настойчивая, талантливая и хотела что-то делать. Племянница пошла добровольцем, подписала контракт и сейчас служит в бригаде. Очень приятно, когда она звонит", - поделился исполнитель.

Племянница Михаила Хомы (фото: instagram.com/khoma_viktoriia)

"Виктория все сама делала, без всяких звонков, никто ей не помогал. Для меня это ключевое, потому что человек может только сам себе помочь. И когда она борется за свой путь, я в это верю, потому что это правдиво. Она - наша семейная гордость", - добавил он.

Также певец отметил, что постоянно поддерживает контакт с племянницей.

Племянница Михаила Хомы (фото: facebook.com/33OMBr)

По его словам, несмотря на службу, они остаются близкими, а Виктория иногда обращается к нему за советом или поддержкой.

В то же время никаких подробностей о месте ее службы или конкретных обстоятельствах артист не озвучил.

Такая сдержанность, говорит Михаил, связана исключительно с вопросами безопасности.

Племянница Михаила Хомы (фото: instagram.com/khoma_viktoriia)

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
