DZIDZIO повідомив про службу 21-річної племінниці в ЗСУ: "Наша родинна гордість"

За словами артиста, дівчина самостійно ухвалила рішення долучитися до війська і зробила цей крок без тиску чи підтримки з боку впливових знайомих.

Як розповів виконавець, Вікторія є донькою його сестри Олесі.

Вона добровільно підписала контракт і зараз проходить службу в одній із бригад ЗСУ.

Артист наголосив, що дуже пишається племінницею і вважає її прикладом сили характеру, цілеспрямованості та самостійності.

Він особливо підкреслив, що Вікторія прокладає свій шлях власними зусиллями.

"Це її свідомий вибір. Я дуже пишаюся Вікторією, тому що вона наполеглива, талановита і хотіла щось робити. Племінниця пішла добровольцем, підписала контракт і зараз служить у бригаді. Дуже приємно, коли вона телефонує", - поділився виконавець.

Племінниця Михайла Хоми (фото: instagram.com/khoma_viktoriia)

"Вікторія все сама робила, без жодних дзвінків, ніхто їй не допомагав. Для мене це ключове, тому що людина може тільки сама собі допомогти. І коли вона виборює свій шлях, я в це вірю, бо це правдиво. Вона - наша родинна гордість", - додав він.

Також співак зазначив, що постійно підтримує контакт із племінницею.

Племінниця Михайла Хоми (фото: facebook.com/33OMBr)

За його словами, попри службу, вони залишаються близькими, а Вікторія іноді звертається до нього за порадою чи підтримкою.

Водночас жодних подробиць про місце її служби чи конкретні обставини артист не озвучив.

Така стриманість, каже Михайло, пов’язана виключно з питаннями безпеки.

Племінниця Михайла Хоми (фото: instagram.com/khoma_viktoriia)