Джордж Клуни с семьей получили новое гражданство

Семья Клуни в списке новых граждан Франции

В субботу во Франции обнародовали официальные документы с перечнем новых граждан страны, в который вошли Джордж Клуни, его жена Амаль и их дети-близнецы Александр и Элла.

Актер, который также имеет гражданство США, и Амаль Клуни - британско-ливанский юрист по гуманитарному праву - давно связаны с Францией.

Несмотря на наличие домов в Великобритании и вблизи семьи Клуни в Кентукки, основным местом жительства семьи стала ферма во Франции.

Джордж Клуни с женой (фото: Getty Images)

Об этом актер рассказывал в феврале в интервью The New York Times.

"Вырастая в Кентукки, я хотел лишь сбежать с фермы, сбежать от этой жизни. Теперь я снова оказался в ней. Я вожу трактор и имею всевозможные вещи. Это лучший шанс на нормальную жизнь", - отмечал Клуни.

Подобные мысли актер озвучивал и в октябре в интервью журналу Esquire, открыто говоря о своем беспокойстве будущим детей.

"Я волновался из-за воспитания наших детей в Лос-Анджелесе, в культуре Голливуда. Я чувствовал, что они никогда не получат справедливого шанса на жизнь. Франция - им плевать на славу", - подчеркивал Джордж.

По словам Клуни, он не хочет, чтобы его дети росли под постоянным вниманием папарацци или становились объектом сравнений с другими "звездными" потомками.

Джордж Клуни (фото: Getty Images)

Вопрос приватности для него принципиален уже много лет. В частности, в 2021 году актер опубликовал открытое письмо, в котором призвал медиа не показывать лица его детей ради их безопасности.

Строгие законы против папарацци во Франции

Во Франции действует одно из самых строгих в Европе законодательств по защите частной жизни.

В стране запрещено фотографировать человека в частном пространстве или распространять персональные данные, в частности адрес или номера телефонов.

Кроме того, публикация снимков знаменитостей в общественных местах также является незаконной, если их появление не связано непосредственно с выполнением публичных функций.

Как отмечал американский адвокат Чассен Палмер в статье 2020 года для California Western International Law Journal, во Франции попытки папарацци снимать знаменитостей в частное время часто завершаются юридическими последствиями.

По его словам, охрана или представители звезд фиксируют действия фотографов, после чего юристы предупреждают медиа о возможных гражданских исках.

Такая практика, отмечает юрист, существенно сдерживает вмешательство в частную жизнь публичных лиц.

Именно эти условия, как неоднократно подчеркивал Джордж Клуни, и делают Францию местом, где его семья может жить максимально спокойной и "нормальной" жизнью.