Джинни Уизли из "Гарри Поттера" во второй раз станет мамой: нежное фото с животиком

35-летняя актриса Бонни Райт, известная по роли Джини Уизли в фильмах о Гарри Поттере, объявила о второй беременности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

Актриса сообщила о пополнении в семье трогательными кадрами с сыном и показала заметный округлый животик.

Бонни опубликовала два фото, на которых позирует дома вместе с двухлетним сыном Элио Оушеном Райтом Лококо.

Именно в подписи к этим кадрам она и подтвердила, что вскоре во второй раз станет мамой.

"Двое малышей на моих коленях - этой осенью к нам присоединится наш второй маленький землянин!", - написала актриса.

Незадолго до этого она еще и заинтриговала подписчиков в Instagram Stories, намекнув, что готовится поделиться особенной новостью.

К слову, Бонни Райт и ее муж Эндрю Лококо вместе с 2020 года, а в марте 2022-го они поженились.

В сентябре 2023 года у супругов родился первенец - сын Элио.

Тогда актриса также поделилась своими эмоциями после рождения ребенка.

"Мы все здоровы и счастливы. Мы с Эндрю так влюблены в наше солнышко! Очень благодарны нашей команде по родам, которая держала нас за руки на протяжении всего процесса и сделала этот путь таким радостным и насыщенным", - делилась Райт.

Бонни Райт с мужем и сыном