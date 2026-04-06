Джинни Уизли из "Гарри Поттера" во второй раз станет мамой: нежное фото с животиком

10:57 06.04.2026 Пн
2 мин
Пополнение в семье ожидается уже осенью
aimg Иванна Пашкевич
Джинни Уизли из "Гарри Поттера" во второй раз станет мамой: нежное фото с животиком Бонни Райт (фото: instagram.com/thisisisbwright)

35-летняя актриса Бонни Райт, известная по роли Джини Уизли в фильмах о Гарри Поттере, объявила о второй беременности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

Больше интересного: Новый "Гарри Поттер" показал семейство Уизли. Вот кто играет Джинни и близнецов

Актриса сообщила о пополнении в семье трогательными кадрами с сыном и показала заметный округлый животик.

Бонни опубликовала два фото, на которых позирует дома вместе с двухлетним сыном Элио Оушеном Райтом Лококо.

Именно в подписи к этим кадрам она и подтвердила, что вскоре во второй раз станет мамой.

"Двое малышей на моих коленях - этой осенью к нам присоединится наш второй маленький землянин!", - написала актриса.

Бонни Райт во второй раз станет мамой (фото: instagram.com/thisisisbwright)

Незадолго до этого она еще и заинтриговала подписчиков в Instagram Stories, намекнув, что готовится поделиться особенной новостью.

К слову, Бонни Райт и ее муж Эндрю Лококо вместе с 2020 года, а в марте 2022-го они поженились.

В сентябре 2023 года у супругов родился первенец - сын Элио.

Тогда актриса также поделилась своими эмоциями после рождения ребенка.

"Мы все здоровы и счастливы. Мы с Эндрю так влюблены в наше солнышко! Очень благодарны нашей команде по родам, которая держала нас за руки на протяжении всего процесса и сделала этот путь таким радостным и насыщенным", - делилась Райт.

Джинни Уизли из &quot;Гарри Поттера&quot; во второй раз станет мамой: нежное фото с животикомБонни Райт с мужем и сыном (фото: instagram.com/thisisisbwright)

Еще больше интересного:

Том Фелтон обратился к новому Драко Малфою

Джоан Роулинг прокомментировала первый тизер сериала о Гарри Поттере

Силы обороны отбросили россиян возле Амбарного на Харьковщине, - DeepState (карта)
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света