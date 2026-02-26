EL Кравчук вспомнил, как Скрябин спас его от политики: "Поняли, что я не буду адекватным"

В нулевые, когда многих звезд привлекали к политической агитации и рекламе, EL Кравчук тоже оказался перед непростым выбором. Однако благодаря Кузьме Скрябину ему удалось спастись от коварного контракта.

Как Скрябин спас EL Кравчука

По словам певца, ему также должны были предложить сотрудничество, однако именно Скрябин помог избежать опрометчивого шага.

"Андрей помог мне с этим всем разобраться и не запятнать репутацию. Он раньше меня делал какие-то шаги. Когда он рисковал, я стоял в стороне и ждал. И был такой момент во время выборов, когда понимал, что не хочу петь за этого человека вообще", - рассказал он.

EL Кравчук рассказал, как спасся от политики (фото: РБК-Украина)

По его словам, у Скрябина уже был опыт работы с подобными контрактами, и он хорошо знал "внутреннюю кухню" этих договоренностей. Именно поэтому перед одним из концертов музыкант предостерег коллегу.

"У нас концерт. Я пою после Скрябина. Он перед концертом ко мне подходит и говорит: "После концерта в правой кулисе тебя будут ждать люди, которые захотят подписать что-то с тобой. Ты лучше, чтобы не рисковать, в левую кулису иди. Садись в машину и уезжай", - припомнил он.

EL Кравчук рассказал о помощи Скрябина (фото: РБК-Украина)

Артист прислушался к совету. Его ждали справа, ведь именно там была гримерка, однако он вышел с другой стороны и сразу поехал домой.

"А я налево, в машину и домой. Это Андрей помог мне. Когда я так сделал один раз, они поняли, что я не буду адекватным в этих ситуациях", - рассказал он.

Поэтому, совет и опыт Скрябина помогли певцу сохранить репутацию и не втянуться в политические договоренности, о которых он мог пожалеть.

Также в разговоре с журналисткой Юлией Гаюк EL Кравчук рассказал о выступлениях перед бандитами, ценных подарках, которые приходилось возвращать, многолетней дружбе с Андреем Данилко и отношении к отцовству. Обо всем этом и многом другом смотрите в видео РБК-Украина LIFE.