"Это очень сложно": EL Кравчук объяснил, как живет с дислексией

Певец EL Кравчук вспомнил свое детство и рассказал, как именно понял, что у него дислексия.

Что рассказал EL Кравчук о дислексии

По словам артиста, он почувствовал первые проявления дислексии еще и детстве.

"Да. Она на всю жизнь, она не проходит. Впервые я почувствовал ее в школе, когда учился читать. Я просто придумывал другое. Например, я видел текст и мог перекрутить слово, меняя смысл. Ты видишь совсем другое", - рассказал певец.

"В третьем классе я понял, что сначала мне нужно прочитать текст самостоятельно, а потом вслух. Если так не сделать, буду делать ошибки. И сейчас у меня такое бывает, когда я другой слог переставляю местами или окончания каких-то слов придумываю как мне хочется", - добавил он.

По словам артиста, такая же ситуация была в музыке. Когда ему давали ноты, он играл на фортепиано, но то, что хотел сам.

"Дислексия ничего плохого мне не сделала. Возможно, в первом-втором классе были комплексы чтения. Но потом я эти комплексы быстро переборол и понял, как мне самому это решать", - отметил EL Кравчук.

Но певец объяснил, что он узнал о названии этого состояния только в 25 лет. Тогда Андрей нашел информацию о дислексии и начал об этом читать.

"Понял, что действительно такое бывает, и таких людей очень много. Никакого в этом нет чего-то негативного там или каких-то комплексов. Она вообще присуща многим творческим людям, многим фантазерам, как я", - пояснил артист.

Конечно, дислексия влияет и на его выступления. Но EL Кравчук научился легко запоминать тексты своих песен. Но это касается только треков.

"Если мне нужно просто текст запомнить, это очень сложно, но я научился это сделать. Вот текст тебе дают там две страницы и их наизусть надо выучить. Ой, как это сложно. Но есть возможность это сделать, очень простые тренировки", - отметил певец.