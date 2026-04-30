Дуа Липа или никак: саудовский инвестор выдвинул странное условие для мегафайта Фьюри - Джошуа

16:49 30.04.2026 Чт
2 мин
Турки Аль аш-Шейх готов провести "Битву за Британию" в Лондоне только при одном неожиданном обстоятельстве
aimg Андрей Костенко
Выступление Дуа Липы (фото: instagram.com/dualipa)

Боксерские закулисья снова всколыхнуло громкое заявление главного инвестора современного бокса Турки Аль аш-Шейха. Несмотря на шлейф сорванных ивентов из-за преждевременных анонсов, босс Riyadh Season официально объявил о долгожданном противостоянии Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Однако встреча двух британцев на родине оказалась под вопросом из-за весьма специфического требования саудовского шейха.

Анонс без даты

Суперинвестор продолжает игнорировать прошлые ошибки, анонсируя поединки до того, как подписаны все бумаги. На этот раз он объявил о бое Фьюри - Джошуа, несмотря на отсутствие конкретной локации и тот факт, что Энтони сначала должен победить албанца Кристиана Пренгу.

Промоутер "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен уже успел подогреть интерес, заявив, что мегафайт может состояться уже в октябре 2026 года. Главным претендентом на проведение встречи он называет лондонский стадион "Уэмбли", однако последнее слово остается за саудитами.

При чем здесь Дуа Липа

Наиболее резонансной деталью стало условие Аль аш-Шейха о проведении боя в Англии. По данным инсайдеров, инвестор согласен перенести событие из Эр-Рияда в Лондон только в том случае, если на разогреве перед боем выступит поп-звезда Дуа Липа.

Почему именно британская певица стала ключевым элементом в переговорах об одном из крупнейших боксерских поединков года - остается загадкой. В то же время известно, что трансляцию грандиозного шоу уже выкупил стриминговый гигант Netflix, что обещает невиданный ранее масштаб медийной поддержки.

Ранее мы сообщили, что WBO наложила жесткий запрет на бой российского чемпиона.

