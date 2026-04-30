Дуа Ліпа або ніяк: саудівський інвестор висунув дивну умову для мегафайту Ф'юрі – Джошуа

Анонс без дати

Суперінвестор продовжує ігнорувати минулі помилки, анонсуючи поєдинки до того, як підписано всі папери. Цього разу він оголосив про бій Ф'юрі – Джошуа, попри відсутність конкретної локації та той факт, що Ентоні спочатку має перемогти албанця Крістіана Пренгу.

Промоутер "Циганського короля" Френк Воррен вже встиг підігріти інтерес, заявивши, що мегафайт може відбутися вже у жовтні 2026 року. Головним претендентом на проведення зустрічі він називає лондонський стадіон "Вемблі", проте останнє слово залишається за саудитами.

До чого тут Дуа Ліпа

Найбільш резонансною деталлю стала умова Аль аш-Шейха щодо проведення бою в Англії. За даними інсайдерів, інвестор згоден перенести подію з Ер-Ріяда до Лондона лише в тому разі, якщо на розігріві перед боєм виступить поп-зірка Дуа Ліпа.

Чому саме британська співачка стала ключовим елементом у переговорах про один з найбільших боксерських поєдинків року – залишається загадкою. Водночас відомо, що трансляцію грандіозного шоу вже викупив стрімінговий гігант Netflix, що обіцяє небачений раніше масштаб медійної підтримки.