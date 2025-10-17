ua en ru
Соколова о скандалах вокруг "Холостяка" Цымбалюка: "Не заслуживает уважения"

Пятница 17 октября 2025 08:12
UA EN RU
Соколова о скандалах вокруг "Холостяка" Цымбалюка: "Не заслуживает уважения" Янина Соколова раскритиковала Тараса Цымбалюка (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Недавно актер Тарас Цымбалюк опубликовал кадры со съемок фильма "Лютий, привіт", на которых он изображен с шевроном "Азов", что вызвало критику среди общественности. Журналистка Янина Соколова высказалась об этом скандале и вспомнила, что сделал герой "Холостяка" после 2014 года.

Своим мнением о Цымбалюке она поделилась в интервью РБК-Украина.

Кто должен играть военных в кино

По словам Соколовой, настоящая ценность кино заключается не в том, чтобы актер имел боевой опыт, а чтобы он смог правдиво передать эмоции и историю.

"Военных должны играть актеры. Я знаю нескольких актеров, которые снимались в фильме "Киборги". И часть из них в реальной жизни вряд ли пошла бы воевать. Но когда смотришь фильм, они играют очень талантливо", - объясняет журналистка.

Она отметила, что даже люди, которые не имеют отношения к войне, могут глубоко прочувствовать эмоции, если роль выполнена профессионально.

"Я помню вечер в кинотеатре: люди, которые взяли попкорн и разговаривали на русском, отложили его и просто сидели с открытым ртом. Они интегрировались в эту историю, а потом у них полились слезы. После просмотра они стали другими, чем когда они туда зашли", - рассказывает Соколова.

Журналистка также обратила внимание на прошлые скандалы с участием Цымбалюка. Она вспомнила его работу в клипе российской группы "Ленинград", которая состоялась уже во время войны на Донбассе.

"Сознательно играть в клипе российской группы, когда у тебя аннексировали часть территории. Это не заслуживает уважения", - говорит Соколова.

Она подчеркнула, что ключевым критерием является не просто наличие проукраинской позиции, а сочетание ее с актерским талантом.

