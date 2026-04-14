"Дно пробито". Финалистку "Голосу країни" жестко разнесли из-за песни о "братстве" Беларуси с РФ

Причиной волны возмущения стало новое сообщение Трубецкой, в котором она показала фрагмент композиции и опубликовала фото на фоне флагов России и Беларуси.

Такая публикация быстро вызвала резкую реакцию в соцсетях.

Под заметкой в Threads пользователи сразу напомнили артистке, что в свое время она участвовала в украинском "Голосе страны", где была в команде Тины Кароль, а также развивала карьеру в Украине.

Анна Трубецкая оконфузилась новой песней (скриншот)

Часть комментаторов обвинила артистку в том, что после начала полномасштабной войны она изменила позицию и начала активно интегрироваться в российский шоубизнес.

На ситуацию публично отреагировал и продюсер "Голосу країни" Владимир Завадюк.

"Стыдно, что ты была в "Голосі країни". Позор", - написал он.

Негативные комментарии появились не только со стороны украинской аудитории.

Анну Трубецкую разнесли из-за новой песни (скриншот)

К критике присоединились и белорусские пользователи, которые акцентировали на том, что Беларусь является отдельным государством, а подобные композиции лишь подыгрывают российскому нарративу о так называемом "единстве".

Удалите. Зачем вы позорите Беларусь?

Беларусь свободна! Никакого единства

Бедняжка, пыталась сделать карьеру в трех странах, а в результате ее все презирают

Если вас заставили это сделать, моргните 3 раза во время просмотра следующего видео

Боже, что должно произойти в жизни артиста, чтобы он начал петь такие песни

Сама Трубецкая в комментариях для пропагандистских медиа объясняла, что песня якобы создавалась в рамках культурных мероприятий так называемого "союзного государства".

По ее словам, композиция должна была передать "ценности, которые объединяют белорусов и россиян".

В то же время в сети такое объяснение восприняли как попытку продвинуть очередную версию российской идеи о "братских народах".

Как утверждала певица, замысел трека возник после Дней культуры Новосибирска в Минске.

Именно там ей якобы предложили исполнить тематическую песню, однако артистка решила не брать чужой материал, а создать собственную композицию вместе с российскими авторами.

Кто такая Анна Трубецкая

Анна Трубецкая стала известной украинскому зрителю после участия в восьмом сезоне "Х-Фактора" и десятом сезоне "Голоса страны".

На этих проектах она исполняла, в частности, репертуар Тины Кароль и публично говорила об увлечении украинской певицей.

После участия в талант-шоу Трубецкая еще некоторое время оставалась связанной с украинским музыкальным пространством.

Однако после 2022 года ее все чаще стали замечать в российских телепроектах и на площадках, связанных с российской эстрадой.

В частности, певица появлялась на федеральном канале "Россия 1" в шоу "Ну-ка все вместе", где среди судей были артисты, открыто поддерживающие политику Кремля.

Кроме того, в ее соцсетях неоднократно публиковались фото с исполнителями, известными своей пророссийской позицией.

Именно поэтому новый анонс песни "Беларусь и Россия" стал не просто поводом для обсуждений, а окончательно закрепил за певицей репутацию артистки, которая после работы в Украине сделала выбор в пользу российского культурного пространства.