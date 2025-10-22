ua en ru
"Динамо" U-19 вырвало победу в меньшинстве: драматический матч Юношеской лиги УЕФА

Среда 22 октября 2025 17:00
UA EN RU
"Динамо" U-19 вырвало победу в меньшинстве: драматический матч Юношеской лиги УЕФА ФК "Динамо-U19" (фото: facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Екатерина Урсатий

Киевляне сделали важный шаг к выходу в следующий раунд "Пути чемпионов" Юношеской лиги УЕФА, одолев шведский клуб "Броммапойкарна" с минимальным счетом.

Об этом сообщает РБК-Украинасо ссылкой на результат матча.

Киевляне играли в меньшинстве

22 октября состоялся первый матч второго раунда "Пути чемпионов" Юношеской лиги УЕФА-2025/26 с участием киевского "Динамо" U-19. Команда Игоря Костюка на номинально своем поле принимала "Броммапойкарну" из Швеции и одержала непростую победу со счетом 1:0.

Несмотря на меньший процент владения мячом, "бело-синие" создали вдвое больше опасных моментов. На 30-й минуте ситуация осложнилась - Богдан Редушко получил прямую красную карточку, оставив команду вдесятером.

Однако даже в меньшинстве "Динамо" сумело забить. На последних секундах первого тайма Владислав Захарченко замкнул передачу партнеров, открыв счет в матче - 1:0.

Напряжение до финального свистка

После перерыва "Броммапойкарна" попыталась перехватить инициативу, но киевская оборона уверенно выдержала натиск соперника. Команда Костюка сохранила минимальное преимущество и сделала весомый шаг к выходу в следующий раунд турнира.

Когда состоится ответный матч

Ответный матч "Броммапойкарна" - "Динамо" U-19 запланирован на 5 ноября в Стокгольме. Начало игры - в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, главная команда "Динамо" готовится к встрече с "Самсунспором" в Лиге конференций. Ранее наставник турецкого клуба Томас Райс заявил, что "Динамо" - команда "уровня Лиги чемпионов".

Ранее мы писали о проблемах команд "Шахтер" - "Легия" перед матчем Лиги конференций.

Также читайте, когда "Динамо" и "Шахтер" встретятся в Кубке Украины.

