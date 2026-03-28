"Динамо" и "Полесье" сыграли повторно после скандала в УПЛ: результат матча-реванша

17:26 28.03.2026 Сб
2 мин
Соседи по турнирной таблице воспользовались паузой на матчи сборных и провели контрольный поединок
aimg Андрей Костенко
"Динамо" и "Полесье" сыграли повторно после скандала в УПЛ: результат матча-реванша

В субботу, 28 марта, киевское "Динамо" и житомирское "Полесье" провели спарринг на тренировочной базе киевлян в Вите-Литовской. Встреча команд, чье последнее противостояние в чемпионате сопровождалось судейскими спорами, стала для игроков возможностью поддержать тонус во время перерыва в УПЛ.

О ходе и результате матча сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "Динамо".

Контрольный матч

"Динамо" - "Полесье" - 0:1

Гол: Гайдучик, 62

Как прошла игра

Первая половина встречи прошла в равной борьбе. Команды обменивались позиционными атаками, однако голкиперы - Моргун у киевлян и Бущан у житомирян - действовали надежно. Ближайшими к успеху были Николай Михайленко у "бело-синих" и Игорь Краснопир у "волков", но на перерыв соперники ушли без забитых мячей.

Судьба матча решилась в середине второго тайма. На 62-й минуте нападающий "Полесья" Николай Гайдучик оказался самым расторопным в штрафной площадке после подачи углового и головой переправил мяч в сетку ворот Вячеслава Суркиса, который заменил Моргуна после перерыва. Динамовцы пытались спасти игру, однако навал в концовке поединка не принес результата.

Реванш Ротаня и планы на УПЛ

Эта победа стала для подопечных Руслана Ротаня своеобразным реваншем за поражение от киевлян (1:2) в 9-м туре чемпионата Украины. Несмотря на отсутствие ряда лидеров, которые находятся в лагерях сборных, оба коллектива задействовали звездных игроков. За "Динамо" в частности играли Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский, а за гостей - Александр Назаренко и Игорь Краснопир.

Напомним, что в чемпионате Украины именно "Полесье" и "Динамо" сейчас ведут борьбу за третье место. Житомиряне с 42 баллами замыкают топ-3, опережая соперников на один пункт.

Официальные матчи команды возобновят уже через неделю. "Динамо" 4 апреля будет принимать львовские "Карпаты", а на следующий день "Полесье" дома сыграет с "Вересом".

Ранее мы сообщили, какое решение относительно будущего Миколенко принял английский "Эвертон".

Зеленский договорился о дизеле для Украины на год на Ближнем Востоке
