"Сделаю все для Украины": главные тезисы с первой пресс-конференции Мальдеры

Новый главный тренер сборной Украины по футболу Андреа Мальдера провел свою первую пресс-конференцию на новой должности. Итальянский специалист, который заменил Сергея Реброва, поделился эмоциями от назначения, оценил нынешнее состояние украинского футбола и заявил об амбициозной цели - создать "сборную смелых людей", которая будет отражать дух всего народа.

Приветствие и первые слова

"Добрый день! Я очень рад быть здесь. Для меня честь возглавить сборную. Я сделаю все для Украины. Слава Украине".

О выборе в пользу Украины и первом опыте

"Я очень счастлив быть здесь. И очень счастлив взять на себя ту большую ответственность. Это впервые для меня, когда я стал главным тренером команды. Я чувствую чрезвычайные эмоции и чрезвычайную ответственность, которые наполняют меня. У меня были другие варианты, однако когда я получил именно это предложение, то у меня не было никаких сомнений и я очень благодарен за это".

Главная философия игры: смелость и болельщики

"Конечно, мы понимаем, что в футболе очень много в плане победы зависит от различных факторов. У нас есть амбиции, и мы как команда ставим цель создать такой футбол, который был бы о позитиве, большей вовлеченности, где мы могли бы сделать что-то такое, что было бы объектом определенного взаимодействия с нашим болельщиком. Мы хотим, чтобы сборная Украины была сборной смелых людей. Сейчас это важно, важнее, чем в другие времена. Конечно, мы понимаем, что сборная является отражением духа народа".

Оценка состояния украинского футбола и легионеров

"Мы все хорошо понимаем, что украинский футбол из-за объективных факторов переживает очень сложные времена. Многие украинские игроки выступают за иностранные команды. Но мы хотим достичь духа соревнований, когда в рамках соревнований футболисты бы могли отдать как можно больше и приложить как можно больше усилий".

О работе предшественников и Реброва

"Я не могу себе позволить судить о работе прошлых тренеров, которые были до меня. Но мы понимаем, что квалификация на мировом уровне - задача довольно сложная. Мы говорили об Италии, которая много вкладывает в футбол, и мы понимаем, что это сложно. Чего я бы хотел достичь - это развитие соревновательного духа".

Переезд во Львов, семья и личное решение

"Это было мое решение. Вместе с представителями федерации мы всячески оценивали различные варианты, как это может быть, в каком городе. Мы остановились на городе Львов. В такой специфический для Украины момент эта роль несет большую ответственность... Моя жена переедет со мной, она возьмет с собой собаку. Мы будем общаться с детьми каждый вечер. Но это жизнь и это мое решение. Стоит отметить, что никто из УАФ на меня не давил".