"Я рада". Ирина из "Холостяка" честно высказалась о вылете из проекта

Суббота 06 декабря 2025 16:23
UA EN RU
"Я рада". Ирина из "Холостяка" честно высказалась о вылете из проекта Ирина из Холостяка (фото: instagram.com/irina_yurievna_k)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Участница 14 сезона "Холостяка" Ирина Кулешина не получила розу от Тараса Цымбалюка в 8 выпуске. Она прокомментировала решение актера и раскрыла правду о себе.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Ирины.

Что сказала Ирина о вылете из "Холостяка"

После выхода нового выпуска она написала сообщение, в котором выразила свое отношение к решению Цымбалюка попрощаться с ней на Церемонии роз.

По словам Ирины, она счастлива, что покинула шоу до этапа знакомства с родителями, ведь для нее это серьезный шаг.

"Для меня познакомить мужа с родителями - это весомый шаг. Это о серьезности. Об ответственности. О настоящих намерениях", - отметила она.

&quot;Я рада&quot;. Ирина из &quot;Холостяка&quot; честно высказалась о вылете из проектаИрина на Церемонии роз (скриншот)

Бывшая участница дала понять, что на проекте как личность раскрылась не полностью. В то же время она благодарна за полученный опыт.

"На проекте вы увидели одну грань меня. Каждый видит ровно столько, сколько ему позволяют увидеть. А я - значительно глубже. Я благодарна за этот опыт. Он научил меня многим вещам - не только об отношениях, но и о себе", - отметила Ирина.

"Время самый ценный ресурс. И очень важно не тратить его там, где нет отклика в сердце. Поэтому я ставлю точку в этой главе. И начинаю свою новую - самую лучшую", - добавила она.

&quot;Я рада&quot;. Ирина из &quot;Холостяка&quot; честно высказалась о вылете из проектаИрина о вылете из "Холостяка" (фото: instagram.com/irina_yurievna_k)

Что известно об Ирине Кулешиной из "Холостяка"

Девушке 30 лет. Она родом из Кривого Рога и имеет собственный бренд купальников.

На шоу покорила Тараса необычным появлением, однако в итоге общение так и не получило дальнейшего развития.

В 8 выпуске Холостяк решил попрощаться с Ириной после разговора в комнате, где его смутили подробности ее бизнес-историй.

Кроме того, проект покинули еще две участницы - Ольга и Оксана, с которыми Тарас попрощался прямо во время свидания.

