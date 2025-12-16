Мбаппе победил ПСЖ в суде: сколько должен заплатить клуб Забарного

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе выиграл судебное дело против своего бывшего клуба - ПСЖ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Вердикт суда

Четыре судьи Парижского промышленного трибунала единогласно встали на сторону футболиста. Суд обязал ПСЖ выплатить сумму более 60 миллионов евро, которая включает задолженность по зарплате за три месяца и невыплаченные бонусы, предусмотренные контрактом.

Отдельным пунктом в решении указано, что парижский клуб должен обнародовать полный текст вердикта на главной странице своего официального сайта в течение одного месяца.

Какие требования выдвигал Мбаппе

Сменив клубную прописку летом 2024 года, футболист настаивал, что ПСЖ незаконно удержал выплаты после того, как стало известно о его намерении не продлевать контракт.

Также Мбаппе требовал выплатить:

компенсацию за незаконное увольнение;

выплаты за психологическое давление;

штраф за нарушение условий контракта и трудового законодательства.

Общая сумма его первоначальных требований достигала более 260 млн евро.

Позиция ПСЖ и встречный иск

В мае этого года ПСЖ выдвинул футболисту встречный иск. По версии клуба, Мбаппе должен деньги чемпиону Франции "из-за тактики затягивания, которая нанесла ущерб ПСЖ".

В клубе утверждали, что футболист почти год скрывал намерение не продлевать контракт. Вследствие этого ПСЖ не смог получить трансферную сумму около 180 миллионов евро, за которые его подписали из "Монако" в 2017 году.

Кроме того, в ПСЖ настаивали, что летом 2023 года между клубом и Мбаппе существовала устная договоренность, по которой футболист якобы согласился отказаться от части выплат ради "финансовой стабильности клуба".

В целом все свои претензии парижане оценили в 440 миллионов евро.

Футболист остался в плюсе

Суд отклонил аргументы ПСЖ, отметив в частности, что никакого письменного отказа Мбаппе от зарплаты не существовало.

Впрочем, он не удовлетворил и часть претензий футболиста - относительно морального харассмента и нарушения условий контракта.

В конечном итоге обоюдные претензии сторон завершились в пользу Мбаппе. Футболисту должны выплатить более 60 миллионов евро заработной платы и предусмотренных контрактом бонусов.

Адвокат Мбаппе Фредерик Кассеро прокомментировала вердикт так:

"Мы довольны решением. Именно такого результата и стоило ожидать, когда заработная плата оставалась неуплаченной", - подытожила она.

Мбаппе в ПСЖ: что известно

Нападающий присоединился к столичному клубу в 2017 году, перейдя из "Монако". За семь лет в составе парижан он провел 308 матчей, забил 256 голов и отдал 108 результативных передач. Вместе с командой он шесть раз побеждал в чемпионате Франции, и четыре - в Кубке.

Мбаппе покинул ПСЖ свободным агентом летом 2024 года и присоединился к мадридскому "Реалу".