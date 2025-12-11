RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Где Украина будет играть в плей-офф отбора ЧМ-2026: УАФ приняла решение

Автор: Андрей Костенко

УАФ определилась с ареной, где сборная Украины примет соперников в потенциальных двух матчах плей-офф отбора чемпионата мира-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Битвы в Валенсии

Номинально домашние матчи национальная сборная проведет в испанском городе Валенсия, на "Эстадио Сьютат де Валенсия", который является родным домом для местного футбольного клуба "Леванте". Соответствующее решение 11 декабря принял Исполнительный комитет УАФ.

Отмечается, что было рассмотрено несколько потенциальных вариантов в разных странах. Но выбранный стадион был оптимальным в интересах национальной сборной Украины. После вердикта исполкома, администрации УАФ было поручено заключить соглашение со стадионом и проинформировать УЕФА относительно утвержденного варианта.

26 марта 2026 года в полуфинале плей-офф команда Сергея Реброва будет принимать здесь Швецию, а в случае победы в финале, который пройдет 31 марта, на этой же арене сразится с победителем пары Польша - Албания.

 

Читайте РБК-Украина в Google News