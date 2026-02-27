"Оставьте нас в покое": Денисенко резко обратилась к хейтерам из-за критики ее нового романа

Украинская актриса Наталья Денисенко вместе со своим возлюбленным Юрием Савранским впервые объяснили, почему долгое время не рассказывали публично о своих отношениях. Также артистка обратилась к хейтерам, которые критикуют их роман в соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий пары для программы "Наодинці з гламуром".

По словам актрисы, сначала она не была уверена в своих чувствах и не спешила делать отношения публичными.

"Мы скрывали эти отношения, потому что я в определенной степени не подпускала Юру близко к себе. Я еще думала - а может нет, а может да. Но Юра показал серьезность своих намерений. И после этого я смогла во всеуслышание объявить: "Вот это - мой любимый", - призналась Наталка.

Сам Юрий Савранский объяснил, что на тот момент не считал их отношения чем-то намеренно скрытым.

По его словам, в этот период в его жизни были личные обстоятельства, о которых он не хотел говорить публично из уважения к бывшей жене.

Наталка Денисенко и Юрий Савранский (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

"Мы не особо с Наташей что-то скрывали. Просто у меня были на тот момент семейные вопросы, которые было бы не очень корректно освещать из уважения к моей бывшей жене. Но этот период в принципе прошел", - отметил Савранский.

Во время разговора Юрий также высказался о критике и хейте, с которыми сталкивается их пара.

"Запретная любовь до сих пор есть. Кому-то это может не нравиться. Очень много хейтеров, что-то могут писать. Но мы живем не ради каких-то комментариев. Я особо не хочу кому-то нравиться или ждать какого-то одобрения от кого-то. Чувство любви оно есть, его невозможно контролировать. Это прекрасное чувство, поэтому его нужно ценить и радоваться ему. Главное - что я тебя люблю", - откровенно сказал предприниматель.

Актриса также обратилась к критикам в соцсетях и призвала их не вмешиваться в жизнь пары.

"То, что мы даем совместное интервью, это еще один повод обратиться к хейтерам: "Оставьте нас в покое. Все, кому не нравится наша пара, отпишитесь от нас. Потому что мы все равно будем постить фотографии с объятиями, поцелуями", - сказала знаменитость.

Как появились слухи о романе Денисенко и Савранского

Разговоры о возможных отношениях Наталки с Юрием Савранским начали активно обсуждать осенью.

В сентябре бывший муж актрисы оставлял под ее фотографиями в соцсетях резкие комментарии, в которых намекал, что Савранский мог появиться в жизни Денисенко еще до официального завершения их брака.

Позже эти сообщения были удалены, однако пользователи успели сделать скриншоты, которые быстро распространились в интернете.

После этого актриса дала понять, что не намерена публично обсуждать конфликт с бывшим мужем.

Она лишь отметила, что благодарна за годы совместной жизни, но воздержалась от комментариев относительно его заявлений.

Впоследствии Денисенко впервые вспомнила Савранского публично, объяснив, что тогда он был для нее лишь другом и моделью, который снимался в рекламной кампании ее бренда.

Тогда же актриса подчеркивала, что не планирует говорить о личной жизни или новых отношениях, пока, по ее словам, "на руке не будет бриллианта".