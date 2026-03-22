Шок в Майами: Свитолина потерпела сенсационное фиаско на американском "тысячнике" (видео)
Первая отечественная ракетка и восьмая в мире Элина Свитолина в третьем круге престижного турнира-"тысячника" в Майами играла с хозяйкой кортов - американкой Хейли Баптист (WTA 45). Поединок завершился сенсационным успехом соперницы украинки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
WTA 1000. Майами. 3-й круг (1/16 финала)
Элина Свитолина (Украина) - Хейли Баптист (США) - 3:6, 5:7
Как прошла игра
Свитолина ранее лишь однажды пересекалась с американкой. В прошлом году на турнире в Риме Элина одолела соперницу, но это была очень тяжелая победа в трех партиях - 6:4, 3:6, 6:4.
Сегодняшний матч подтвердил, что Баптист для лидера украинского тенниса - соперница крайне неудобная.
Первый сет начался для Элины положительно: она сумела взять подачу соперницы. Однако дальше все пошло не по плану. Проиграв два розыгрыша на собственных мячах, Свитолина отдала американке партию - 3:6.
Надежды, что Элина исправит ситуацию во втором сете, также не оправдались. Серия ошибок, и украинка уже "горела" - 1:4. Свитолина пыталась исправить ситуацию. В 10-м гейме на подаче соперницы она отыграла матчбол и сравняла счет - 5:5. Однако Баптист это не остановило: американка сначала выиграла подачу Элины, а затем - и свою. Завершив и второй сет в свою пользу (7:5), она прошла дальше.
Кто из украинок остался в Майами
Свитолина стала третьей отечественной теннисисткой, выбывшей из турнира. Ранее печальная участь постигла Даяну Ястремскую и Юлию Стародубцеву.
Теперь на кортах в США осталась только одна украинка - Марта Костюк (WTA 28). Ее ждет сложнейшее испытание - матч против второй ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана.
