"Больше шансов увидеть Тутанхамона": легендарный тренер высмеял интригу в бою Усик - Верховен

Известный американский тренер и аналитик бокса Тедди Атлас иронично разобрал главный фрик-файт 2026 года между гегемоном супертяжелого дивизиона Александром Усиком и доминатором мирового кикбоксинга Рико Верховеном. Эксперт откровенно высмеял попытки найти в этом противостоянии хотя бы намек на интригу.

Право на "проходняк"

Анализируя предстоящее событие в Египте, Атлас призвал фанатов не обманывать себя и называть вещи своими именами. По его мнению, нидерландский кикбоксер не имеет никаких шансов в ринге против украинского гения бокса.

"Апсет от Верховена? Знаете, у нас куда больше шансов увидеть реальное возвращение Тутанхамона. Бой же будут проводить прямо возле пирамид. Мы точно увидим Сфинкса. Возможно, даже увидим самого Тутанхамона - в это я еще готов поверить. Но точно не в апсет. Поймите наконец, что это не классический бой, а масштабный ивент", - заявил Атлас.

В то же время эксперт отметил, что украинский чемпион имеет полное моральное право на подобный коммерческий перформанс, ведь за свою карьеру он уже доказал всем и все.

"Если кто-то в современном боксе и заслужил право взять небольшую паузу, то это именно Усик. Он абсолютно заслужил провести один такой "проходняк". Он дважды объединял все пояса в хевивейте, он становился абсолютом в крузервейте, он выигрывал Олимпиаду. Этот парень всю свою жизнь делает только одну вещь - побеждает. И при этом он никогда ни от кого не бегал и дрался абсолютно со всеми топовыми соперниками", - добавил тренер.

Когда Усик захочет это закончить

Несмотря на очевидный скепсис, Атлас на всякий случай напомнил прописную истину о том, что недооценивать 120-килограммового атлета в ринге не стоит. Однако реальный вопрос поединка, по мнению американца, лежит в другой плоскости.

"Вопрос даже не в том, нокаутирует ли его Усик. Вопрос в том, захочет ли он вообще его нокаутировать. Насколько быстро Александр захочет закончить все это шоу? Думаю, Усик просто приедет, посмотрит на Сфинкса... Оценит, он все так же понемногу разрушается, или от его носа осталось еще меньше, или его решили немного нарастить? Ой, простите, увлекся... Вернемся к нашему "бою", - с юмором резюмировал Атлас.

Кто такой Тедди Атлас

Выдающийся тренер в мире бокса. В свое время помогал Касу Д'Амато в подготовке его воспитанников, в частности Майка Тайсона.

Наибольший успех Атлас получил как тренер Майкла Мурера, ведя его к чемпионскому титулу в тяжелом весе в 1994 году.

Среди других известных боксеров, которых тренировал Атлас: чемпион мира в легком весе Барри Макгиган, топ-боксер Донни Лалонд и российский тяжеловес Александр Поветкин. В 2015 году он подготовил Тимоти Брэдли к успешной защите титула в полусреднем весе. А в 2018 году тренировал украинца Александра Гвоздика перед боем за титул WBC в полутяжелом весе.

Бой Усик - Верховен: дата, место и статус

Грандиозное шоу состоится в субботу, 23 мая, в уникальном месте - у подножия пирамид Гизы в Египте. Соперники выйдут на ринг не раньше 23:45 по киевскому времени.

Поединок Усик - Верховен официально санкционирован WBC как добровольная защита титула чемпиона мира в супертяжелом весе. Специально для этого события организация разработала уникальный пояс, который получит победитель "Битвы в Гизе".

Для Усика (24-0, 15 КО) это первый выход в ринг после июльской победы над Даниэлем Дюбуа, которая сделала его абсолютным чемпионом в хевивейте.

Несмотря на звездный статус в кикбоксинге, Верховен имеет минимальный опыт в профессиональном боксе, проведя лишь один официальный бой (1-0, 1 КО).

Кроме главного поединка вечера, в андеркарде состоятся еще восемь боев. В частности украинец Даниэль Лапин проведет титульную битву против француза Бенджамина Мендеса Тани, защищая пояса IBF Intercontinental, WBA Continental и WBO International в полутяжелом весе.

Где смотреть поединок в Украине

Официальным транслятором вечера стал сервис "Киевстар ТВ". Показ будет доступен в пакете "Премиум HD" и других аналогах с доступом к спортивному контенту.

Кроме того, во всем мире бокс будет транслировать платформа DAZN. В Украине прямой эфир из Египта на этой платформе можно будет приобрести по системе PPV.