Почему "оптимистичная" песня Тины Кароль вызвала хейт: известный продюсер назвал причину

Продюсер объяснил, что украинцы сейчас находятся под постоянным психологическим давлением из-за войны, обстрелов, напряженной ситуации в стране, а также дополнительных факторов, которые влияют на самочувствие.

"Мое мнение, что люди сейчас находятся в очень глубоком стрессе из-за чрезвычайного усиления давления. Здесь еще и погода играет не на нашей стороне", - поделился мнением Ясинский.

Он также добавил, что со временем этот сложный период пройдет, а многие эмоциональные реакции, которые сейчас кажутся острыми, впоследствии будут восприниматься совсем иначе.

"Но мне все-таки кажется, что то, что не убивает, делает нас сильнее. Все эти моменты, весь негатив - забудется как нечто незначительное. Тина начала больше коммуницировать с аудиторией, а кто-то подумал, что может позволить себе то, чего раньше нельзя было", - отметил Михаил.

Хейт вокруг песни Кароль

Новая песня Тины Кароль стала одним из самых горячих музыкальных инфоповодов последних дней.

Речь идет о композиции, в которой звучат строки о жизни во время отключений - когда нет света, тепла или воды, но в то же время сохраняется надежда, единство и вера в добро.

Чаще всего в сети распространяют отрывок песни, который звучит так: "У нас немає світла, та в нас є тепло. У нас немає тепла, та в нас є добро".

Сама Кароль также опубликовала видео под этот трек - в нем артистка сидит в темном помещении без освещения, держа в руках чашку чая.

После этого пользователи начали массово повторять подобный формат: снимать ролики в собственных квартирах в темноте, без отопления или даже воды, используя тот же аудиофрагмент.

При этом значительная часть таких видео сопровождается иронией или сарказмом - в подписях люди шутят о "позитиве" и "счастье" на фоне многочасовых отключений и сложных бытовых условий.

Впоследствии исполнительница решила прокомментировать ситуацию в своем Telegram-канале.

Певица напомнила, что трек на самом деле не новый - ему уже около двух лет, а выпустил песню Даниил Городецкий еще весной 2023-го.

По словам Кароль, ее замысел был прост: поддержать слушателей и добавить хоть немного внутреннего света в трудное время.